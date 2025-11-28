Una cadena farmacéutica estadounidense ordenó el retiro urgente de más de 41.000 unidades de un popular aerosol nasal debido a la detección de contaminación bacteriana que podría representar serios riesgos para la salud de los usuarios.

La medida preventiva afecta a consumidores en todo Estados Unidos que adquirieron este producto de venta libre durante el último año.

Exigen retirar este reconocido remedio para la congestión de las farmacias: estos son los lotes afectados. Fuente: Shutterstock.

Bacteria peligrosa detectada en producto de uso masivo

Las autoridades sanitarias confirmaron la presencia de la bacteria Pseudomonas Lactis en aerosoles nasales salinos de la marca Walgreens, un hallazgo que encendió las alertas por el riesgo que representa para la salud. Este microorganismo puede provocar infecciones graves en las vías respiratorias, especialmente en personas con el sistema inmunológico debilitado. En casos severos, las complicaciones pueden avanzar rápidamente y derivar incluso en la muerte si no se recibe atención médica oportuna .

La Administración de Alimentos y Medicamentos clasificó el retiro como Clase II, categoría que indica posibles efectos adversos temporales o médicamente reversibles. El hallazgo se produjo durante controles de calidad rutinarios realizados sobre dos lotes específicos del producto distribuidos a nivel nacional.

Más de 41.000 frascos comprometidos en la alerta sanitaria

El retiro involucra exactamente 41.328 frascos del aerosol nasal con xilitol presentados en envases de 45 ml. Los lotes afectados tienen números de identificación 71409 y 71861, con fechas de vencimiento en febrero y agosto de 2027 respectivamente.

La farmacéutica Medical Products Laboratories de Filadelfia emitió la notificación oficial el 12 de noviembre de 2025, coordinando con la red de distribución para retirar el inventario contaminado. Los productos fueron comercializados en farmacias Walgreens de costa a costa durante la temporada de mayor demanda de descongestionantes.

El retiro está relacionado con la presencia de Pseudomonas Lactis, una bacteria que puede causar infecciones respiratorias graves. Fuente: Shutterstock.

Qué deben hacer los consumidores ante esta emergencia

Las autoridades recomiendan suspender inmediatamente el uso de cualquier unidad perteneciente a los lotes señalados. Los consumidores pueden identificar el producto mediante el código NDC 0363-3114-01 y verificar el número de lote impreso en la base del frasco.

Walgreens habilitó un proceso de devolución sin cargo en todas sus sucursales, garantizando el reembolso completo a los compradores afectados.

Hasta el momento no se reportaron hospitalizaciones confirmadas, aunque el proceso de retiro continúa activo bajo supervisión federal.