Las inscripciones ya están abiertas y solo estarán disponibles por unos días, por lo que quienes quieran aprovechar esta oportunidad deberán registrarse antes de la fecha límite establecida.

El Gobierno volvió a sorprender al abrir una nueva puerta para miles de personas que buscan mejorar sus oportunidades y apostar por un mejor futuro profesional.

Se trata de un programa gratuito que ofrece capacitación en habilidades digitales altamente demandadas, con certificación oficial y acceso para cualquier persona interesada.

La iniciativa se enfoca en formar talentos en Java y otras herramientas tecnológicas clave, de la mano del Centro Público de Inteligencia Artificial. Las inscripciones ya están abiertas y solo estarán disponibles por unos días, por lo que quienes quieran aprovechar esta oportunidad deberán registrarse antes de la fecha límite establecida.

Cursos gratuitos en Java: así funciona el nuevo programa del Gobierno

Los cursos gratuitos del Centro Público de Inteligencia Artificial se enfocan en Java y están diseñados para que cualquier persona, incluso sin experiencia previa, pueda adquirir habilidades tecnológicas clave. Ofrecen clases guiadas, ejercicios prácticos y material actualizado, con el objetivo de facilitar la entrada de más mexicanos al sector digital.

Cursos Java México

Al finalizar, los participantes reciben un certificado oficial que respalda el dominio de los fundamentos de Java y puede usarse para aplicar a vacantes en empresas que buscan programadores o asistentes de desarrollo.

La plataforma permite avanzar a ritmo propio, no exige computadoras especializadas y no tiene límite de edad, lo que abre el acceso a estudiantes, trabajadores y personas que buscan nuevas oportunidades laborales.

Por qué este programa puede cambiar tu futuro profesional

Aprender Java abre la puerta a uno de los sectores con mayor demanda laboral en México y en el mundo. Las empresas buscan perfiles capaces de resolver tareas básicas de programación, y este curso ofrece justamente esas habilidades sin necesidad de estudios previos.

Contar con un certificado oficial también aumenta tu competitividad, ya que demuestra que puedes desempeñarte en proyectos reales. Además, al ser una capacitación gratuita y accesible, elimina barreras económicas y permite que más personas construyan un camino hacia empleos mejor pagados y con posibilidades de crecimiento a mediano plazo.

Paso a paso para inscribirte al curso gratuito de Java

Ingresar al sitio oficial del programa: labmexia.gob.mx. Seleccionar el apartado de Cursos y Certificaciones. Elegir el curso de Java – Formación Inicial. Dar clic en Inscribirme y completar el formulario con tus datos. Confirmar tu registro desde el correo de verificación que recibirás. Acceder a la plataforma con tu usuario y comenzar la ruta de aprendizaje.

Requisitos para inscribirte