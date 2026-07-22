Inicia el Servicio Militar para todos los nacidos en 2006, 2007 y 2008: será para quienes presenten el formulario de registro.

El proceso comienza con el registro virtual y posteriormente continúa en los distritos militares.

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Los jóvenes colombianos nacidos en 2006, 2007 y 2008, que ya tienen 18 años o están próximos a cumplirlos dentro del rango permitido por la ley, podrán participar en la convocatoria del tercer contingente de incorporación de 2026, que se desarrollará durante el mes de agosto. Para iniciar el proceso, los aspirantes deberán diligenciar el formulario de inscripción en la plataforma oficial del Ejército Nacional y cumplir con las etapas de evaluación e incorporación.

La convocatoria está dirigida tanto a hombres como a mujeres entre los 18 años y un día antes de cumplir los 24 años, quienes podrán acceder a beneficios económicos, educativos y de formación mientras cumplen con el servicio militar.

¿Quiénes pueden inscribirse al Servicio Militar en la convocatoria de agosto de 2026?

La nueva jornada de incorporación está habilitada para ciudadanos colombianos entre los 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24 años.

En la práctica, esto incluye a miles de jóvenes nacidos en 2006, 2007 y 2008 que cumplen con el requisito de edad para participar en el tercer contingente del año.

Además, por primera vez la convocatoria mantiene abierta la posibilidad de incorporación tanto para hombres como para mujeres, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el Ejército Nacional. En el caso de las aspirantes, será obligatorio presentar una prueba de embarazo con resultado negativo durante el proceso de incorporación.

¿Cómo hacer el registro para prestar el Servicio Militar en Colombia?

El primer paso consiste en crear una cuenta en el portal oficial de incorporación del Ejército Nacional.

Una vez allí, el ciudadano debe:

Ingresar a la opción “Regístrese”. Completar el formulario con sus datos personales. Confirmar la cuenta mediante el correo electrónico recibido. Iniciar sesión. Diligenciar toda la información personal, académica, laboral y familiar. Adjuntar la documentación solicitada. Validar la inscripción para que sea revisada por las autoridades de reclutamiento.

Inicia el Servicio Militar para todos los nacidos en 2006, 2007 y 2008: será para quienes presenten el formulario de registro. ChatGPT - creada con IA

Después de verificar la información, el Ejército notificará al aspirante sobre el siguiente paso dentro del proceso de definición de la situación militar.

¿Qué documentos se necesitan para inscribirse al Servicio Militar?

Para completar correctamente el formulario de inscripción es necesario anexar documentos legibles, entre ellos:

Registro civil de nacimiento.

Fotografía reciente tamaño 2,5 x 4,5 centímetros con fondo azul claro.

Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad vigente.

Cédulas de ciudadanía de los padres.

Diploma y acta de grado para quienes sean bachilleres.

Documento que acredite una causal de exención, cuando corresponda.

Aunque durante la inscripción pueden cargarse copias digitales, al momento de presentarse en el Distrito Militar asignado será obligatorio llevar los documentos originales.

¿Qué ocurre después de completar el formulario de inscripción?

Una vez el ciudadano finaliza el registro, comienza el proceso oficial de incorporación.

Las etapas incluyen:

Registro del aspirante.

Evaluación médica, odontológica y psicológica.

Declaración de aptitud o no aptitud.

Asignación de una unidad militar.

Inscripción definitiva.

Incorporación oficial al servicio militar.

Al finalizar el tiempo de servicio, el ciudadano obtiene la condición de reservista de primera clase y recibe la correspondiente tarjeta militar en formato físico y digital.

¿Cuáles son los beneficios de prestar el Servicio Militar en 2026?

Los jóvenes que sean declarados aptos y se incorporen al Ejército Nacional podrán acceder a diversos beneficios establecidos en la legislación vigente.

Entre ellos se encuentran:

Asignación mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.

Un salario mínimo adicional al licenciarse destinado a dotación civil.

Bonificación final equivalente a 1,5 salarios mínimos.

Atención integral en salud.

Alimentación y alojamiento durante toda la prestación del servicio.

Transporte desde y hacia el lugar de incorporación.

Acceso a programas de formación técnica y laboral con el SENA.

Líneas especiales de crédito con el ICETEX.

Beneficios para ingresar posteriormente a escuelas de formación militar y policial.

Reconocimiento del tiempo de servicio para efectos pensionales.

Acceso a descuentos mediante alianzas comerciales.

Priorización en programas de empleo y capacitación.

¿Dónde se realiza el registro para iniciar el proceso?

El Ejército Nacional informó que la inscripción debe hacerse exclusivamente a través del portal oficial de incorporación.

Después de crear la cuenta y completar el formulario, cada aspirante recibirá las instrucciones para continuar el proceso en el Distrito Militar que le sea asignado, donde avanzará con las evaluaciones y la eventual incorporación al tercer contingente del año.