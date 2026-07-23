El Servicio Militar Nacional (SMN) es obligatorio para los hombres mexicanos que cumplen 18 años. Consiste en registrarse ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para obtener la Cartilla Militar, un documento oficial que acredita el cumplimiento de esta obligación cívica.

Para la generación nacida en 2008, el proceso de alistamiento ya se encuentra abierto y presenta una modificación importante: el adiestramiento se realizará en un esquema de 13 sesiones sabatinas, concentradas en aproximadamente tres meses.

Oficial y confirmado | Sedena confirmó la fecha del sorteo del Servicio Militar Obligatorio: se definirá por bola blanca o azul Sedena

De acuerdo con la Sedena, este nuevo modelo busca facilitar el cumplimiento del servicio sin afectar de manera significativa las actividades escolares o laborales de los participantes, manteniendo al mismo tiempo los objetivos de formación cívica y disciplina que contempla el programa.

¿Hasta cuándo hay tiempo para tramitar la cartilla militar?

Los jóvenes de la clase 2008, así como quienes deban regularizar su situación como remisos, podrán realizar el trámite de inscripción del 2 de enero al 15 de octubre de 2026.

El registro es presencial y debe efectuarse en la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente al domicilio del interesado.

Las autoridades recomiendan no esperar al cierre del plazo, ya que realizar el trámite fuera de tiempo puede generar complicaciones administrativas.

Aquellos mexicanos que residen fuera del país pueden iniciar el trámite de la cartilla militar a través de los consulados mexicanos.

Asimismo, las personas con discapacidad tienen la posibilidad de solicitar una exención, aunque deberán realizar el procedimiento correspondiente y presentar la documentación que establezcan las autoridades militares.

¿Cuándo se realizará el sorteo militar?

Durante noviembre de 2026, se llevará a cabo el sorteo del Servicio Militar Nacional, mediante el sistema de bolas de colores, para determinar quiénes deberán asistir al periodo de adiestramiento establecido por la Sedena.

Bola blanca o azul: deberán cumplir con el adiestramiento presencial del Servicio Militar. Corresponde al Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea, mientras que la bola azul asigna el servicio a la Armada de México.

Bola negra: quedan en condición de “a disponibilidad”, por lo que no están obligados a asistir a las jornadas de instrucción o adiestramiento.

Contar con la cartilla militar liberada puede resultar necesario para acceder a determinados empleos en dependencias gubernamentales, instituciones de seguridad o algunos procesos de ingreso a organismos públicos.

¿Cómo tramitar la Cartilla del Servicio Militar Nacional?

El procedimiento se desarrolla en varias etapas:

Registro. El interesado debe acudir a la Junta de Reclutamiento de su municipio o alcaldía con la documentación requerida, como acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, identificación oficial y fotografías tamaño infantil. Entrega de la precartilla. Una vez concluido el registro, las autoridades entregan la precartilla, documento con el que posteriormente el ciudadano participará en el sorteo. Adiestramiento. Quienes sean seleccionados deberán asistir a las sesiones programadas por la Sedena, donde recibirán instrucción básica, formación cívica y disciplina militar. Liberación de la cartilla. Al finalizar el proceso correspondiente, la Sedena coloca los sellos oficiales que acreditan la liberación del documento.

Cabe destacar que la legislación establece que deben realizar este trámite todos los hombres mexicanos, por nacimiento o naturalización, que cumplan 18 años durante 2026. Asimismo se convoca a los ciudadanos de entre 18 y 39 años que no hayan efectuado el trámite cuando les correspondía y necesiten regularizar su situación.