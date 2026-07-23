Oficial | Francia, España, Italia e Inglaterra revisarán pasaporte por pasaporte y no dejarán entrar al país a quienes no lo hayan renovado. (Representación creada con IA)

Las autoridades migratorias de Francia, España e Italia, junto con los controles aplicados por Reino Unido, pueden impedir el ingreso de viajeros que presenten un pasaporte vencido, deteriorado o que no cumpla con los requisitos de validez exigidos por cada destino.

Aunque las normas sobre la vigencia del pasaporte no son nuevas, los controles cobraron mayor relevancia con la implementación del Sistema de Entrada y Salida (EES) en el Espacio Schengen, que digitalizó el registro de los viajeros mediante datos biométricos.

Cuáles son los requisitos del pasaporte para ingresar a Francia, España e Italia

Los tres países forman parte del Espacio Schengen, por lo que exigen las mismas condiciones a quienes viajan con un pasaporte emitido por un país no perteneciente a la Unión Europea.

Para ingresar, el documento debe cumplir con estos requisitos:

Tener una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del Espacio Schengen.

Haber sido expedido dentro de los 10 años anteriores a la fecha de entrada.

Encontrarse en buen estado físico , sin roturas, páginas sueltas, manchas importantes ni datos ilegibles.

Contar con un chip biométrico legible, necesario para los controles automatizados en muchos pasos fronterizos.

Además de la fecha de vencimiento, las autoridades pueden revisar el estado general del documento y rechazar aquellos que no permitan una lectura correcta.

Qué cambió con el Sistema de Entrada y Salida (EES)

El Sistema de Entrada y Salida (EES) comenzó a implementarse de forma gradual el 12 de octubre de 2025 y su despliegue alcanzó a todos los pasos fronterizos del Espacio Schengen el 10 de abril de 2026.

No obstante, la normativa europea contempla un período de flexibilidad operativa para que algunos Estados adapten la puesta en marcha del sistema en determinados puestos fronterizos cuando existan necesidades operativas. Por ese motivo, durante la transición algunos controles pueden seguir aplicándose de forma escalonada según el punto de ingreso.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Con este sistema se reemplaza el sellado manual del pasaporte por un registro biométrico digital. Como consecuencia, un chip dañado o una página ilegible pueden dificultar o impedir el control migratorio, incluso si el documento todavía está vigente.

Qué exige Reino Unido para ingresar

Reino Unido no forma parte del Espacio Schengen, por lo que aplica reglas migratorias propias.

En general, las autoridades británicas solicitan que el pasaporte sea válido durante toda la estadía del visitante. A diferencia de los países Schengen, normalmente no exigen que el documento tenga tres meses adicionales de vigencia después de la salida, aunque sí debe estar en buen estado y cumplir con los requisitos establecidos para el ingreso al país.