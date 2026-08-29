Claudia Sheinbaum va a gestionar todas las pensiones de México y confirmó: “Les vamos a dar algunas sorpresas” (foto: archivo).

Luego de más de 100 años sin cambios en la jornanda laboral de México, el Gobierno confimó la reforma al Artículo 123 Constitucional que establece que desde 1 de enero de 2027, la jornada máxima de trabajo a la semana será de 40 horas para garantizar este derecho a las y los trabajadores.por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Esta reforma no solo conlleva un ajuste en el tiempo de trabajo semanal -que se verá reducido de 48 a 40 horas-, sino que también tiene implicaciones significativas en la regulación del tiempo extra. “Al establecer a nivel constitucional una jornada laboral de 40 horas, las horas extra se mantienen como un acto voluntario de las y los trabajadores”, indica la Ley.

Actualmente, la ley establece una jornada ordinaria de 48 horas a la semana y permite hasta 9 horas extra pagadas al doble. Fuente: Shutterstock Shutterstock

“Se fija un límite de hasta 12 horas extra pagadas al doble y 4 al triple. A partir de este cambio, las horas extra comenzarán a contarse a partir de la hora 41, y no de la 49 como ocurre actualmente”. También se puso límite al máxmo de horas semanales. “Se pasa de un esquema sin límite definido a un máximo de 56 horas semanales. Además, se prohíbe que las personas menores de edad trabajen horas extras”.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha comunicado los lineamientos que regularán las horas extra dentro del marco de la nueva jornada laboral de 40 horas. Este anuncio complementa los avances previamente informados por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también indicó el incremento al salario mínimo.

Eliminan las horas extras en todo el país: el Gobierno da marcha atrás con las chambitas que daban más dinero a fin de mes (foto: archivo).

Marco legal de las horas extra laborales

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) establece las normas que regulan el trabajo extraordinario en México. A partir de 2026, las horas extras podrán ser requeridas únicamente en casos debidamente justificados, debiendo cumplir con los límites dispuestos por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Además, el tiempo extraordinario debe ser remunerado con un recargo sobre el salario ordinario y debe registrarse adecuadamente para evitar posibles sanciones laborales.

¿Qué trabajadores están exentos de realizar horas extraordinarias?

En virtud de la Ley Federal del Trabajo, específicamente en los artículos 173 al 180, se establece que las personas menores de 18 años únicamente pueden desempeñarse laboralmente en condiciones que aseguren su salud, desarrollo y educación. Por lo tanto, se encuentra prohibido que los menores realicen horas extraordinarias, así como trabajar en horarios nocturnos industriales o en actividades que sean consideradas peligrosas o insalubres. Ante el incumplimiento de estas normativas, el empleador se expone a sanciones impuestas por la autoridad laboral.

Es imperativo que tanto empleadores como trabajadores sean conscientes de las regulaciones que protegen a los menores de edad en el ámbito laboral, garantizando así un entorno de trabajo seguro y saludable que fomente su desarrollo integral. Estas medidas son esenciales para prevenir abusos y asegurar que los derechos de la infancia sean respetados y resguardados.

¿De cuánto será el aumento del salario mínimo en 2026?

El ajuste contempla un aumento del 13%, por lo que el salario mínimo será de 315.04 pesos diarios.

En la Zona Libre de la Frontera Norte, el incremento será del 5%, alcanzando los 440.87 pesos al día a partir del próximo año.