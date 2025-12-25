El Gobierno de la Ciudad de México confirmó el inicio de visitas presenciales de verificación para revisar el cumplimiento de permisos y licencias, a través del Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, como parte de una estrategia preventiva y de orientación a la ciudadanía.

Las autoridades competentes de la CDMX aclararon que estas acciones incluyen las visitas de verificación voluntarias, un mecanismo que puede ser solicitado directamente por la ciudadanía con el objetivo de detectar posibles irregularidades y corregirlas sin sanciones por parte del INVEA, dentro de un periodo de regularización.

Ahora podrás programar tu visita del INVEA. Gobierno de México

De acuerdo con información oficial de INVEA y el Gobierno de CDMX, estas visitas se llevarán a cabo del 17 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, y forman parte de los esfuerzos para fortalecer el orden administrativo, el desarrollo urbano y la legalidad en distintos sectores de la ciudad.

Qué son las visitas de verificación voluntarias del INVEA

“Son visitas que realiza el INVEA a solicitud de la ciudadanía, con el objetivo de orientar y revisar el cumplimiento de permisos y licencias”, señala la información difundida por el organismo capitalino.

Según la imagen oficial compartida por INVEA CDMX, estas visitas permiten identificar posibles irregularidades y corregirlas sin sanciones durante el periodo de regularización, ya que se trata de un trámite cuyo propósito central es brindar orientación y resolver dudas.

Ámbitos donde se aplican las visitas de verificación voluntarias:

Desarrollo urbano

Transporte público

“Es un trámite que se realiza con la intención de orientar y resolver dudas”, subraya el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.

Las visitas INVEA 2026 Gobierno de CDMX

Verificación en Zonas de Conservación Patrimonial: qué revisará el INVEA

En el boletín INVEACDMX/DG/DAIDyCD/BOLETÍN-017/2025, fechado el 18 de agosto de 2025, el Instituto informó que el Ámbito Central tiene la facultad de realizar visitas de verificación a obras ubicadas en Zonas de Conservación Patrimonial, con el fin de corroborar que cuenten con los permisos necesarios.

“Las Zonas de Conservación Patrimonial son lugares delimitados que poseen un valor cultural, histórico o arquitectónico; al realizar visitas de verificación en estos espacios, el INVEA ayuda a proteger y preservar el patrimonio urbano”, indica el documento oficial.

El personal responsable deberá tener la documentación en original o copia certificada. Gobierno CDMX

Para realizar modificaciones en este tipo de inmuebles, las obras deben contar, entre otros documentos, con autorización o visto bueno del INAH o del INBA, uso de suelo, constancia de alineamiento, manifestación de construcción y, en su caso, licencia para fusión de predios.

El personal responsable deberá tener la documentación en original o copia certificada, lo que permitirá dar validez a los trabajos y evitar sanciones.

En caso de detectar construcciones presuntamente irregulares, la ciudadanía puede solicitar una visita escribiendo a atencion.invea@cdmx.gob.mx o acudiendo al área de Atención Ciudadana en Carolina 132, colonia Nochebuena, alcaldía Benito Juárez.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de México y el INVEA reiteran su compromiso con la legalidad, la conservación del patrimonio histórico y la seguridad en las obras de construcción.