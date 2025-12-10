echas, lugares y cómo realizar el trámite del cambio de placas en Jalisco

Durante diciembre, los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) podrán realizar por última vez el canje gratuito de placas correspondientes a todas las terminaciones numéricas. El trámite aplica exclusivamente para vehículos registrados en Jalisco y con placas Minerva, Maguey o Gota.

La Secretaría de la Hacienda Pública confirmó que diciembre es el último mes habilitado para completar el proceso sin costo de láminas, siempre y cuando el propietario haya realizado la verificación vehicular. Según explicó el titular de la dependencia en Jalisco, el objetivo es cerrar el año con la meta del millón de placas sustituidas.

Actualmente se habilitaron horarios especiales para que las oficinas recaudadoras puedan atender la demanda de placas.

Para facilitar el cambio, el Gobierno de Jalisco dispuso horarios extendidos en oficinas del AMG y atención los sábados, permitiendo que más contribuyentes regularicen su situación.

En noviembre se alcanzó un máximo histórico de 152 mil 184 sustituciones, reforzando el llamado a completar el trámite antes del cierre del año.

Qué es gratis y qué se debe pagar en este cambio de placas

El Gobierno de Jalisco recordó que el beneficio consiste en la sustitución gratuita de placas, incluidas las láminas modelo “Collage” y “Cabañas”, ambas autorizadas para circular. “Como parte del proceso de sustitución gratuita de láminas, incluida en el paquete 3x1”, informó la administración estatal en su comunicado oficial.

Sin embargo, los automovilistas deben cumplir con un pago previo obligatorio: el refrendo vehicular anual de 900 pesos, tal como establece el mismo aviso oficial que detalla que “primero, se debe realizar el pago del refrendo vehicular de 900 pesos a través de la página oficial”. Solo después de cumplir este paso se habilita la sustitución sin costo.

Fechas, lugares y cómo realizar el trámite del cambio de placas en Jalisco

El Gobierno de Jalisco informó que diciembre es el último mes para hacer el canje gratuito, con atención ampliada en recaudadoras del AMG de 8:00 a 18:00 horas, mientras que el Centro Integral de Servicios Zapopan opera de 8:00 a 22:00. También hay servicio los sábados de 8:00 a 14:00.

El proceso inicia con la verificación responsable. que debe realizarse sin importar si el resultado es “aprobado” o “no aprobado”, y posteriormente se agenda la cita para la sustitución de placas en la plataforma indicada por el estado. Según el comunicado, “es necesario acudir a verificar, sin importar que se apruebe o no se apruebe”.

“Nos queda el mes de diciembre para poder realizar el canje o la sustitución de placas de aquellos vehículos que tengan placas Minerva, Maguey y Gota”, mencionó Gobierno de Jalisco

Una vez completados estos pasos, los automovilistas deben presentarse con placas anteriores, comprobante de domicilio, identificación y el certificado de verificación.

Sustitución mensual de placas (2025) según el Gobierno de Jalisco

● Febrero: 12,253

● Marzo: 45,961

● Abril: 63,066

● Mayo: 98,506

● Junio: 91,190

● Julio: 94,700

● Agosto: 93,406

● Septiembre: 88,315

● Octubre: 127,374

● Noviembre: 152,184

El Gobierno destacó que cada recaudadora tiene capacidad para atender hasta 400 citas por día y que el proceso toma aproximadamente 10 minutos “en caso de que no se presente ningún inconveniente”, según el aviso oficial.