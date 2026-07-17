Poner una cuchara en la ventana del baño: para qué sirve y por qué lo recomiendan. (Representación creada con IA)

Colocar una cuchara de metal en la ventana del baño es uno de los trucos caseros que más se comparten en redes sociales y sitios de bricolaje. Aunque muchas publicaciones aseguran que sirve para eliminar la humedad, la realidad es que su funcionamiento se basa en un fenómeno físico conocido: la condensación del vapor de agua.

El método consiste en usar una cuchara de acero inoxidable y apoyarla sobre el marco inferior de la ventana. El mango debe quedar hacia el interior del baño, mientras que la parte cóncava sobresale hacia el exterior. Si bien este truco tiene una explicación científica, sus efectos son limitados y no reemplazan una buena ventilación.

Por qué recomiendan poner una cuchara en la ventana del baño

La explicación está en la conductividad térmica del metal. El acero inoxidable transmite el calor con mayor rapidez que el vidrio, por lo que la cuchara se enfría antes al estar en contacto con el aire del exterior.

Al convertirse en una de las superficies más frías de esa zona, parte del vapor de agua generado durante la ducha puede condensarse sobre la cuchara, en lugar de hacerlo exclusivamente sobre el vidrio de la ventana.

Esto significa que una pequeña cantidad del agua que normalmente se acumularía sobre el cristal puede concentrarse sobre el metal.

Colocar una cuchara en la ventana: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve. ChatGPT

Qué puede lograr realmente este truco casero

Es importante no exagerar sus efectos. Aunque el principio físico es correcto, no existe evidencia de que una cuchara reduzca la humedad del baño o elimine el vapor del ambiente.

La cuchara solo puede condensar una porción muy pequeña y localizada del vapor de agua. El resto seguirá distribuyéndose por el espejo, las paredes, el techo y otras superficies, como ocurre habitualmente después de una ducha caliente.

Cuándo puede resultar útil este método

Con expectativas realistas, colocar una cuchara en la ventana puede ofrecer algunos beneficios puntuales:

Puede concentrar parte de la condensación sobre la superficie metálica.

Puede reducir ligeramente el agua que gotea sobre una zona específica del marco o del alféizar.

Puede ayudar a disminuir algunas manchas localizadas cuando el agua suele acumularse siempre en el mismo sector del vidrio.

Sin embargo, no sustituye un extractor de aire, un deshumidificador ni la ventilación natural. Abrir la ventana después de la ducha o utilizar un sistema de extracción sigue siendo la forma más eficaz de reducir la humedad acumulada en el baño.