Donald Trump refuerza la seguridad en la frontera, lo que podría conllevar a la anulación de visas y permisos de residencia para turistas y migrantes.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) ha iniciado la implementación de un programa de seguridad en los puertos fronterizos internacionales de USA: la Verificación Mejorada.

Las políticas migratorias vigentes permiten la revocación de visas o permisos de residencia, además de facultar a los agentes fronterizos para revisar dispositivos electrónicos cuando existan motivos contemplados por la normativa de seguridad.

Desde el inicio de su mandato, el presidente Donald Trump impulsó políticas migratorias más estrictas para frenar la entrada irregular de inmigrantes.

Tras la emisión de una orden ejecutiva que reforzó los controles de seguridad en la frontera, se endurecieron las condiciones de ingreso para algunos viajeros, lo que impacta directamente en la evaluación y la posible revocación de visas en determinados casos.

La implementación de esta orden es un aspecto crucial dentro de la estrategia de migración del país.

El impacto sobre la emisión de documentos de viaje y la movilidad internacional puede ser significativo.

Estados Unidos revoca visas a migrantes ante actividad sospechosa

Estas medidas son parte de un enfoque más amplio para garantizar la seguridad nacional y la integridad de las leyes de inmigración del país, permitiendo a las autoridades tomar decisiones informadas sobre la admisión de individuos en su territorio.

Las políticas autorizadas por Trump facultan a los agentes fronterizos para llevar a cabo inspecciones a los viajeros, con el objetivo de detectar fundamentos que pudiesen ocasionar la anulación de visas de turista (B1/B2) y permisos de residencia. En el caso de que los agentes descubran en los dispositivos electrónicos información que represente un posible riesgo para la Seguridad Nacional, tendrán la potestad de confiscar los documentos y negar el ingreso al país.

Factores de riesgo en EE. UU. que pueden provocar la revocación de la visa

De acuerdo con la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), los dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos y computadoras, están sujetos a revisión por parte de las autoridades en los puntos fronterizos. Esto incluye también a migrantes con residencia legal, particularmente en situaciones donde se advierte la difusión de contenido ilegal o que pueda considerarse una amenaza.

En caso de que se detecte alguna actividad sospechosa, se procederá a informar sobre el incidente, lo cual conlleva el riesgo de que el viajero pueda perder su visa. La resistencia a las inspecciones puede dar lugar a la retención de los dispositivos electrónicos.