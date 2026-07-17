Los viajeros que no satisfacen este requisito podrían enfrentar restricciones e incluso la negación de entrada al país.

Miles de viajerosque planean arribar a México en los próximos meses, deberán prestar especial atención al estado de su documentación.

La medida está orientada hacia los ciudadanos extranjeros que hayan postergado la renovación de su pasaporte o que intenten ingresar con documentos que se encuentren vencidos, dañados o con vigencia insuficiente.

Las autoridades migratorias han informado que intensificarán las revisiones en los principales aeropuertos internacionales, situados en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún.

Teotihuacán, Tulum y Cancún prohibirá el ingreso de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte. Cronista

Tener el pasaporte en trámite podría impedir tu ingreso a México

Las autoridades subrayan que el requisito primordial es contar con un pasaporte vigente y en óptimas condiciones. Cabe destacar que México no establece una vigencia mínima del pasaporte para el ingreso, siempre que este permanezca válido durante toda la estancia permitida en el país.

Se debe tener en cuenta no solo la fecha de vencimiento, sino que el documento debe estar libre de daños físicos, páginas deterioradas o cualquier inconveniente que impida su legibilidad en los sistemas migratorios.

Además, se manifestó que aquellos que presenten documentación en condiciones irregulares podrían ser objeto de controles adicionales o incluso enfrentarse a restricciones migratorias al arribar a los principales aeropuertos del país.

CDMX, Monterrey, Guadalajara y Cancún refuerzan los controles migratorios

Los aeropuertos internacionales de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún concentran una parte significativa del flujo turístico y de negocios que recibe el país cada año. Por consiguiente, se prevé que en estos puntos se apliquen controles y verificaciones más rigurosas.

Las autoridades señalaron que el objetivo es fortalecer los mecanismos de control migratorio y garantizar que todos los viajeros cumplan con los requisitos documentales establecidos para ingresar a México.

En destinos con alta demanda turística, como Cancún y Ciudad de México, las autoridades mantienen controles migratorios reforzados ante el elevado flujo de pasajeros internacionales.

Las aerolíneas pueden impedir el embarque desde el país de origen si detectan que el documento no cumple con los requisitos exigidos por México o por el destino internacional correspondiente.

Entre las principales consecuencias para quienes no hayan renovado su pasaporte a tiempo se incluyen la negativa de ingreso al país, controles migratorios más estrictos e incluso la retención temporal en determinados casos.

Por este motivo, las autoridades recomiendan revisar con anticipación la fecha de vencimiento del pasaporte, comprobar que se encuentre en buen estado y realizar la renovación necesaria antes de adquirir boletos o planificar un viaje internacional.