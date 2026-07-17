Suspenden las clases jueves y viernes | Todos los alumnos tendrán un descanso extra largo.

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria que siguen el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendrán un descanso extra largo este fin de semana. Esto se debe a que el miércoles 15 de julio de 2026 concluyó oficialmente el ciclo escolar 2025-2026 y, desde el jueves 16 de julio, comenzaron las vacaciones de verano.

Aunque jueves y viernes no habrá clases para los estudiantes, esos días no representan un descanso para los docentes. El personal educativo participa en los talleres intensivos de capacitación del Consejo Técnico Escolar, previstos por el calendario de la SEP antes del receso de verano.

Atención: por qué no habrá clases jueves y viernes

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el ciclo escolar 2025-2026 finalizó el miércoles 15 de julio, después de completar 185 días efectivos de clase, que comenzaron el 1 de septiembre de 2025.

A partir del jueves 16 de julio, las vacaciones de verano iniciaron oficialmente para los estudiantes de educación básica en las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Las vacaciones de verano comienzan oficialmente para los alumnos tras el cierre del ciclo escolar 2025-2026. (Representación creada con IA) ChatGPT

Por este motivo, los estudiantes disfrutarán de un fin de semana más largo, ya que no tendrán actividades escolares ni el jueves ni el viernes previos al sábado y domingo.

Qué pasa con los maestros durante esos días

Aunque las aulas permanecen sin alumnos, los docentes sí deben presentarse a actividades laborales.

El jueves 16 y el viernes 17 de julio están destinados a los talleres intensivos de formación continua y Consejo Técnico Escolar, por lo que el personal educativo continúa con actividades administrativas y de capacitación antes del inicio del receso.

Por qué hubo dudas sobre la fecha del fin de clases

Durante mayo de 2026 surgieron versiones sobre un posible cambio en el calendario escolar.

La SEP había anunciado inicialmente que adelantaría casi un mes el fin del ciclo escolar como parte de ajustes relacionados con la organización del Mundial 2026. Sin embargo, pocos días después, tras una sesión extraordinaria con las autoridades educativas de las 32 entidades federativas, el organismo decidió mantener la fecha oficial del 15 de julio para el cierre del ciclo.

Cuándo regresan los alumnos a clases

Según la planeación difundida por la SEP, estas son las fechas clave del calendario:

Miércoles 15 de julio de 2026: conclusión oficial del ciclo escolar 2025-2026.

Jueves 16 de julio de 2026: inicio de las vacaciones de verano para los alumnos.

Jueves 16 y viernes 17 de julio de 2026: talleres intensivos de capacitación para docentes.

Lunes 31 de agosto de 2026: fecha prevista para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, pendiente de confirmación oficial mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Cabe señalar que algunas entidades adelantaron el inicio de las vacaciones debido a las altas temperaturas registradas en sus territorios, por lo que el calendario pudo variar en esos estados respecto de la fecha federal.