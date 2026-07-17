La SCJN declaró nulos los permisos estatales que permitían la movilización y exportación de ganado en Nayarit, al determinar que dichos permisos vulneran facultades del ámbito federal.

En esta noticia Qué resolvió la Suprema Corte y cómo se aplicarán las nuevas restricciones

En una decisión que establece un hito sin precedentes en el ámbito agropecuario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un fallo definitivo que altera las normas del sector. Esta resolución conlleva la declaración de invalidez de los permisos que anteriormente facilitaban el movimiento libre y la exportación de ganado en distintas áreas del país.

Esta medida se fundamenta en la legalidad de los protocolos sanitarios y administrativos actualmente en vigor. Para los productores mexicanos, esto supone una reconfiguración integral de sus operaciones logísticas, dado que las autorizaciones previamente reconocidas para el cruce de fronteras estatales o nacionales han perdido toda validez jurídica.

La SCJN declaró nulos los permisos estatales que permitían la movilización y exportación de ganado en Nayarit, al determinar que dichos permisos vulneran facultades del ámbito federal.

Qué resolvió la Suprema Corte y cómo se aplicarán las nuevas restricciones

Con la reciente decisión del máximo tribunal del país, se determinó que los estados no pueden imponer permisos o requisitos adicionales para la movilización y exportación de ganado cuando esa materia corresponde a la Federación. La SCJN concluyó que esas disposiciones invadían competencias federales previstas en la legislación nacional, por lo que fueron declaradas inválidas

Ante la incertidumbre que provoca este vacío administrativo, es crucial que los ganaderos y exportadores mantengan su documentación en orden y se dirijan a las instancias oficiales para informarse sobre los nuevos requisitos de movilización. La sentencia de la Corte no prohibe la actividad, pero exige cumplir con estándares en los procesos de certificación.

Con esta sentencia, no hay vuelta atrás: