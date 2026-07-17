En una decisión que establece un hito sin precedentes en el ámbito agropecuario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un fallo definitivo que altera las normas del sector. Esta resolución conlleva la declaración de invalidez de los permisos que anteriormente facilitaban el movimiento libre y la exportación de ganado en distintas áreas del país.
Esta medida se fundamenta en la legalidad de los protocolos sanitarios y administrativos actualmente en vigor. Para los productores mexicanos, esto supone una reconfiguración integral de sus operaciones logísticas, dado que las autorizaciones previamente reconocidas para el cruce de fronteras estatales o nacionales han perdido toda validez jurídica.
Qué resolvió la Suprema Corte y cómo se aplicarán las nuevas restricciones
Con la reciente decisión del máximo tribunal del país, se determinó que los estados no pueden imponer permisos o requisitos adicionales para la movilización y exportación de ganado cuando esa materia corresponde a la Federación. La SCJN concluyó que esas disposiciones invadían competencias federales previstas en la legislación nacional, por lo que fueron declaradas inválidas
Ante la incertidumbre que provoca este vacío administrativo, es crucial que los ganaderos y exportadores mantengan su documentación en orden y se dirijan a las instancias oficiales para informarse sobre los nuevos requisitos de movilización. La sentencia de la Corte no prohibe la actividad, pero exige cumplir con estándares en los procesos de certificación.
Con esta sentencia, no hay vuelta atrás:
- Los trámites realizados bajo el esquema anterior quedan completamente anulados.
- Se anticipa la implementación de un nuevo marco regulatorio más exigente por parte de las autoridades agropecuarias.
- Las inspecciones en carreteras y puntos de control fronterizo serán intensificadas para garantizar el cumplimiento de la nueva normativa.