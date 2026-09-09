En esta noticia ¿Qué significa la señal del WiFi tachada o invertida y qué implicaciones tiene en tu licencia?

En la Ciudad de México, el Reglamento de Tránsito implementa un esquema estricto de sanciones administrativas y penalización mediante puntos en la licencia de conducir o la matrícula vehicular. Acumular infracciones graves puede derivar en la suspensión o pérdida definitiva del documento oficial para manejar, además del pago de elevadas multas calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El sistema penaliza a los conductores con restas directas en la licencia ante faltas cometidas frente a agentes viales, sumando hasta tres puntos por no cumplir las normas de tránsito como no respetar la prioridad peatonal, invadir vías reversibles o cambiar de carril de manera imprudente. Asimismo, las faltas captadas por sistemas tecnológicos descuentan puntos a la matrícula vehicular, obligando a los propietarios a cumplir con cursos de capacitación vial o trabajo comunitario para poder verificar y circular.

Oficial: Ciudad de México, Querétaro y Veracruz anularán la licencia de conducir a todos los conductores que cometen infracciones graves ChatGPT + Canva

¿Qué significa la señal del WiFi tachada o invertida y qué implicaciones tiene en tu licencia?

La señal gráfica que asemeja un símbolo de red inalámbrica o “WiFi” emitiendo ondas hacia un vehículo —y que en diversas ediciones normativas aparece tachada con una cruz negra o derogada— corresponde a la señal restrictiva “Uso de Sistemas Tecnológicos”.

Su función original era advertir a los automovilistas sobre la presencia de cámaras, radares y dispositivos automatizados empleados por las autoridades viales para registrar y sancionar infracciones de tránsito en un tramo determinado.

Señales de tránsito en México �

El significado legal e impacto de este dispositivo en la normatividad actual abarca los siguientes aspectos clave:

Derogación y vigencia: Al figurar como una señal derogada o tachada en el anexo de dispositivos de control del tránsito, se notifica la cancelación o ajuste de ciertas modalidades de fotomultas tradicionales bajo dicho pictograma específico.

Obligatoriedad general: La ausencia o derogación de este letrero no exime al conductor de cumplir con los límites de velocidad y las reglas de circulación; las infracciones siguen siendo válidas y sancionables.

Penalización a la licencia: De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento de Tránsito, cometer infracciones flagrantes detectadas por agentes de vialidad acarrea multas de 10 a 20 UMAs y la resta de 3 puntos directos en la licencia para conducir.

Las multas por exceso de velocidad son de las más elevadas. Shutterstock / Ilustración Canva | El Cronista Audiencias

Penalización a la matrícula: En el caso de faltas registradas mediante cámaras y radares tecnológicos activos, la sanción se traduce en la pérdida de 1 punto a la matrícula vehicular por cada evento.

Ignorar las limitaciones físicas o de velocidad marcadas en la vía implica un riesgo directo tanto para el bolsillo como para la vigencia del permiso de conducir. Mantenerse informado sobre la señalización vial y respetar los principios rectores de tránsito es la única vía para evitar la acumulación de penalizaciones y la eventual pérdida de la licencia.

Para conocer más detalles sobre la actualización de la señalética vial y las normas aplicables en la capital, puedes consultar esta cobertura informativa: Modernización de señalética de tránsito en CDMX. Este video explica de manera rápida los cambios y actualizaciones en el manual de dispositivos para el control del tránsito.