La Unión Africana (UA) celebró este viernes la aprobación en la Asamblea General de la ONU de la resolución “Corregir el mapa”, una iniciativa impulsada por el bloque continental para reemplazar la tradicional proyección cartográfica de Mercator por modelos de áreas equivalentes que reflejen la escala real del continente.

“Endosada por primera vez por la Asamblea de la Unión Africana en febrero y aprobada oficialmente en las Naciones Unidas hoy, esta iniciativa de la UA marca un paso histórico hacia una representación cartográfica global precisa y equitativa”, afirmó la organización africana en un comunicado.

El mapa del mundo está a punto de cambiar debido a las placas tectónicas. Fuente: iStock. ugurhan

África toma protagonismo con el nuevo mapa del mundo

El proyecto promueve el uso de mapas de proporciones reales en escuelas, medios de comunicación e instituciones internacionales para poner fin a siglos de “colonialismo cartográfico”.

“Durante siglos, la proyección de Mercator distorsionó la geografía global, reduciendo a África al tamaño de Groenlandia cuando nuestro continente es en realidad 14 veces más grande. La resolución adoptada hoy garantiza que el mapa del mundo refleje finalmente la escala, el peso y el lugar reales de África”, destacó la representación africana tras la votación encabezada por la delegación de Togo.

Para la UA, la reforma de la cartografía global excede el ámbito técnico, ya que la forma en que se representa el territorio en las aulas y medios de comunicación moldea de manera directa la percepción del poder, la relevancia geopolítica y el peso demográfico de las naciones en el escenario internacional.

La resolución, respaldada por 164 países frente a uno en contra, Estados Unidos, y seis abstenciones, promueve el abandono progresivo de la proyección cartográfica conocida como Mercator, utilizada desde 1569, en favor de modelos como ‘Equal Earth’, diseñado en 2018 para representar de forma más precisa la superficie de los continentes.

Cambia el mapa del mundo.

África más grande que Estados Unidos, China y hasta la India juntas

La proyección de Mercator, diseñada para facilitar la navegación marítima, exagera el tamaño de las masas de tierra a medida que se alejan del ecuador, lo que genera un sesgo visual que empequeñece al Sur Global y distorsiona las dimensiones reales de África, cuya superficie supera a la de Estados Unidos, China, Europa Occidental e India juntas.

Aunque la resolución no prohíbe el uso del mapa anterior, se busca que la ONU y agencias como la Unesco pasen a usar la proyección ‘Equal Earth’, que “ofrece una representación más precisa” del tamaño de los continentes, según se detalla en el documento.

Además, insta a los Estados Miembros, organizaciones internacionales y otras entidades a que adopten y difundan este diseño.

El ministro de Exteriores de Togo, Robert Dussey, aseguró ante la Asamblea General que las proyecciones cartográficas utilizadas en manuales académicos, medios de comunicación, plataformas digitales y diversos documentos oficiales “no reflejan fielmente la superficie real de los continentes”.

Por su parte, la delegación de Estados Unidos argumentó durante la sesión que el país entiende la resolución “como algo indisociable de un proyecto ideológico más radical y amplio” y criticó que la Asamblea General “esté debatiendo cuestiones de mapas del siglo XIX hablando de reparación y justicia cognitiva”. Fuente: EFE.