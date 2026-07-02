Mesa de diálogo de la Alianza por la Innovación Tecnológica (AIT) | Cortesía

Los miembros de la Alianza por la Innovación Tecnológica (AIT) consideran que se requiere generar incentivos, capacitaciones, diseñar e impulsar una regulación clara, dirigir recursos a la investigación, además de socializar los usos y eficiencias de la inteligencia artificial (IA) en pro de la productividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el país.

Durante una mesa de diálogo titulada “Inteligencia Artificial para la Innovación y la Competitividad de México: Construyendo un entorno que impulse su adopción y desarrollo”, miembros de la AIT (una iniciativa regional, que en su Capítulo México está conformada por ATREVIA, CONALEP, Centro México Digital, Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y HubSpot) consideran que se requiere de inversión del sector público.

Asimismo, solicitan recursos para la investigación para el uso de esta tecnología, debido a que actualmente el presupuesto en el rubro no alcanza el 1% del PIB como recomienda la UNESCO.

Estudios del Centro México Digital dejan de manifiesto que, las empresas del sector manufacturero que utilizan IA transversalmente han logrado elevar 19% la producción bruta, pagar salarios 5.4% más altos, e incrementar sus niveles de creación de empleo 3.3%.

Sin embargo, Alberto Farca, Chief Project Officer del Centro México Digital y miembro de la AIT, añadió que estudios propios revelan que la adopción en México es incipiente, ya que solo 8 de cada 100 empresas pequeñas y medianas ya utilizan IA.

La mesa que reunió a actores del sector público, iniciativa privada, academia y ecosistema tecnológico discutió que urge acrecentar la infraestructura de datos, a fin de expandir la conectividad, ya que actualmente ocupamos un lugar medio frente a otras economías del mundo.

Daniel Mancilla, Impact Lead de Young AI Leaders en México City Hub, explicó que las últimas encuestas gubernamentales (publicadas en 2024) reflejan que 1.27 millones de empresas en el país utilizan internet, en contraste, 199 de cada 200 no utilizan IA no porque estén impedidas, el motivo es que no se les ha mostrado el valor y capacidades de resolución que aporta.

Entre sus reflexiones, los expertos enfatizaron que no podemos desaprovechar la oportunidad de la inteligencia artificial para el desarrollo de México. Pero para ello, aún se necesita construir un marco regulatorio que se centre en habilitar al país como desarrollador de IA, mientras en paralelo se identifica y protege de riesgos a los usuarios.

Otro punto relevante es la generación de talento al conocer y fortalecer las herramientas, conocimientos y estrategia de las que disponen los académicos a nivel nacional, con la mira en detonar creatividad e insumos para que los estudiantes sirvan como semillero.

Así como formar una cultura de la IA en organizaciones, con el objetivo de conocer corresponsabilidades, detección de necesidades y formación de habilidades humanas, ya que actualmente menos de la mitad de las empresas capacitan a sus colaboradores y las temáticas abordadas no se relacionan con IA.

“Si no hacemos nada, vamos a ser importadores y consumidores de la inteligencia artificial de otros países”, fue la conclusión de la mesa de diálogo.