Fin a los abusos y cobros excesivos por los alquileres.

La “Ley de Alquileres”, tal cual como se le conoció informalmente, quedó atrás. Hoy, el marco que rige las condiciones de un arrendamiento habitacional y protege los contratos entre inquilinos y propietarios es la Ley de Vivienda, en articulación con el Código Civil de la Ciudad de México. Este engranaje legal reconoce la seguridad jurídica en la ocupación como el eje del arrendamiento y coloca límites claros a las prácticas arbitrarias contra los inquilinos.

Desde su artículo 1, la Ley de Vivienda establece que sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada, conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Esto implica un principio irrenunciable: ningún contrato privado puede desconocer ese piso mínimo de derechos.

Por su parte, el artículo 4 es categórico al señalar que ninguna condición económica, social o personal puede ser obstáculo para ejercer el derecho a la vivienda. Esto sirve de base jurídica para impugnar cualquier cláusula que pretenda generar un desequilibrio abusivo o tratos discriminatorios en los contratos.

Se despide la Ley de Alquileres: las personas superen esta cantidad de años podrán ser propietarios (foto: archivo).

La Ley de Vivienda da seguridad jurídica: un desalojo debe ser mediante juicio y causa justificada

La normativa vigente ordena que los esquemas habitacionales en arrendamiento garanticen la certeza jurídica en la ocupación del inmueble. Este principio trasciende el ámbito público y opera como estándar general para la ciudad: la permanencia no depende del arbitrio unilateral del propietario.

En la práctica procesal, esto significa que:

No te pueden sacar “porque sí”: Todo desalojo requiere de una causa legal plenamente justificada ante un juez civil (como el incumplimiento grave en el pago de la renta, el vencimiento del contrato o el mal uso del inmueble).

Prohibición de la vía de hecho: Ningún propietario puede desalojar a un inquilino de forma privada, cambiando cerraduras o cortando servicios básicos. Ejecutar un desalojo sin una orden judicial firme constituye el delito de despojo .

Protección a la estabilidad: La ocupación no es precaria por definición; está resguardada por la ley como garantía de estabilidad habitacional y parte del derecho a una vida digna.

Cambias las pautas de alquiler en CDMX. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Contratos sí, abusos no: esto dice la Ley de Vivienda

Al tratarse de normas de orden público, cualquier cláusula contractual que busque anular o reducir los derechos reconocidos por la ley es nula de pleno derecho. Asimismo, la Ley de Vivienda refuerza la obligación del arrendador de entregar el inmueble en condiciones habitables, higiénicas y seguras, sin vicios ocultos que impidan su uso adecuado.

A esta protección se suman dos garantías clave integradas al marco legal de la CDMX:

Tope legal al incremento de la renta: En la renovación de contratos habitacionales, el aumento de la renta está regulado por ley y nunca podrá ser superior a la tasa de inflación anual acumulada (según el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México). Registro Digital de Contratos: Los arrendadores tienen la obligación de dar de alta el contrato de arrendamiento ante la plataforma oficial del Gobierno capitalino, otorgando mayor transparencia al acuerdo contractual y evitando aumentos fuera del marco de la ley.

¿Qué implica esto hoy, en 2026?