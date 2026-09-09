Oficial | Estados Unidos prohibirá el ingreso al país a extranjeros que tengan su visa americana vigente pero no cumplan esta condición

Viajar a Estados Unidos con un pasaporte vencido y una visa estadounidense vigente requiere prestar atención a la documentación presentada. La visa no pierde automáticamente su validez porque el pasaporte que la contiene haya expirado, pero existen condiciones específicas para utilizarla.

El Departamento de Estado de Estados Unidos establece que una persona puede viajar con una visa vigente estampada en un pasaporte vencido siempre que lleve también un pasaporte nuevo y válido. Ambos documentos deben corresponder al mismo país y tipo de pasaporte, y la visa debe estar vigente, sin daños y ser adecuada para el motivo del viaje.

Además, tener una visa no garantiza el ingreso a Estados Unidos. La decisión final corresponde al funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de entrada, quien puede autorizar o negar la admisión.

Qué documentos deben presentar los viajeros

La recomendación oficial es llevar los dos pasaportes: el nuevo, que debe estar vigente, y el anterior, aunque esté vencido, porque allí se encuentra la visa. CBP también confirma expresamente este procedimiento y señala que no es necesario solicitar una nueva visa mientras esta continúe vigente.

Tener una visa no garantiza el ingreso a Estados Unidos. Shutterstock

Por eso, viajar únicamente con el pasaporte vencido puede generar un problema documental. La regla general de CBP establece que los pasaportes utilizados por visitantes deben cumplir determinados requisitos de vigencia, aunque existen excepciones según la nacionalidad y los acuerdos aplicables.

La salida también puede verse afectada

El problema no se limita al ingreso. Para realizar un viaje internacional, las aerolíneas y las autoridades del destino pueden exigir un documento de viaje vigente. Por eso, una persona que pretenda continuar su viaje o regresar a otro país con un pasaporte vencido puede encontrarse con dificultades para abordar si no cuenta con la documentación válida requerida.

En cambio, cuando se cuenta con un pasaporte nuevo y el anterior vencido que contiene la visa: en ese caso, Estados Unidos reconoce expresamente que ambos documentos pueden utilizarse conjuntamente para viajar.