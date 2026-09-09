Durante el cierre de mercados de este miércoles, 9 de septiembre de 2026, el euro alcanzó los MXN 19.65, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.25% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro retrocedió un 0.12% y en el último año acumula una caída del 7.46%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró un sesgo bajista: breve repunte inicial, tramo prolongado de caídas, leve recuperación y cierre en descenso, con más jornadas a la baja que al alza.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.42%, es menor que la volatilidad anual del 5.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Este aumento sugiere una recuperación en el valor de la moneda frente a otras divisas.

La estabilidad en la economía europea posiblemente esté impulsando este comportamiento positivo.

Sin embargo, es fundamental seguir monitoreando los factores que podrían afectar esta tendencia en el futuro cercano.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.