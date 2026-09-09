La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.25 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 9 de septiembre de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.24% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.29 pesos y un mínimo de 12.27 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense retrocedió un -0,13% y en el último año acumula una variación de -6,38%, lo que indica una tendencia bajista.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense comenzó con dos avances y luego alternó entre alzas y bajas, con dos caídas seguidas a mitad del período; el balance fue parejo (5 alzas y 5 bajas), sin tendencia clara y cerró con un descenso.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 5.01%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 6.23%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que su valor ha aumentado en comparación con los días anteriores, marcando un -1 positivo. Esto indica un fortalecimiento de la moneda canadiense en el mercado cambiario.

En contraste, los días pasados habían mostrado una tendencia a la baja, lo que sugiere que el Dólar canadiense ha mejorado su posición respecto a divisas como el Dólar estadounidense. Este cambio podría estar influenciado por factores económicos favorables en Canadá.

El análisis de esta tendencia sugiere una posible recuperación económica que podría hacer que el Dólar canadiense continúe fortaleciéndose en el corto plazo.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.