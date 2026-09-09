Lo confirmó Sedena | Reclutarán a todos los jóvenes 19, 20, 21 y 22 años para hacer el Servicio Militar Obligatorio: el sorteo será en noviembre

El Servicio Militar Nacional (SMN) en México, coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuenta con un esquema de adiestramiento que concentra la participación presencial en 13 sesiones sabatinas consecutivas.

El nuevo formato busca facilitar que los jóvenes cumplan con esta obligación cívica sin que el proceso interfiera de manera considerable con sus actividades académicas o laborales. No obstante, el carácter obligatorio del servicio para quienes están sujetos a esta disposición se mantiene.

Lo confirmó Sedena | Reclutarán a todos los jóvenes 19, 20, 21 y 22 años para hacer el Servicio Militar Obligatorio: el sorteo será en noviembre Sedena

Cabe destacar que jóvenes de 19, 20, 21 y 22 años serán considerados en el proceso de reclutamiento. El sorteo correspondiente está previsto para noviembre, por lo que quienes se encuentren dentro de estas edades deberán mantenerse atentos a las fechas oficiales.

¿El Servicio Militar Nacional es obligatorio?

La obligación tiene sustento en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley del Servicio Militar, que establecen el servicio de las armas como una responsabilidad de carácter público, obligatorio y personal.

La Sedena es la institución encargada de coordinar y supervisar el cumplimiento del SMN en territorio nacional. Los mexicanos que viven en el extranjero también pueden realizar los procedimientos correspondientes mediante la red consular.

Los llamados remisos, es decir, quienes no cumplieron con el servicio en el año que les correspondía, tienen la posibilidad de regularizar su situación antes de cumplir 40 años. En el caso de las mujeres, su incorporación al servicio es voluntaria y quienes participan pueden obtener la misma certificación una vez que concluyen el adiestramiento.

¿Cómo funciona el nuevo esquema de adiestramiento?

A partir de este año, la modalidad presencial contempla 13 sesiones sabatinas de seis horas cada una, organizadas en dos etapas anuales de tres meses.

El proceso está dividido en cinco fases principales:

Alistamiento, cuyo periodo de registro comprende de enero a octubre. Sorteo, mediante el cual se determina la modalidad correspondiente. Reclutamiento. Adiestramiento. Liberación de la cartilla.

Durante las sesiones se abordan temas como orden cerrado, acondicionamiento físico, legislación militar, ética, protección civil y valores cívicos. Al completar las distintas etapas, el ciudadano obtiene su cartilla liberada.

Es importante respetar los plazos establecidos para obtener el documento. De no hacerlo, pueden aplicarse las disposiciones correspondientes y, posteriormente, un trámite de reposición.

¿Quiénes deben realizar el Servicio Militar?

La obligación corresponde en principio a los varones mexicanos que cumplen 18 años, así como a los remisos menores de 40 años, tanto si viven en México como si residen en otro país.

Para los mexicanos que se encuentran en el extranjero existe la modalidad “a disponibilidad”, que permite cumplir con el compromiso documental sin participar en la instrucción física presencial.

También existen determinadas excepciones contempladas por la legislación . Entre ellas se encuentran:

Casos de personas mayores de 40 años Quienes acrediten una incapacidad física o mental Ciudadanos con doble nacionalidad Ministros religiosos Determinados integrantes de comunidades objetoras de conciencia

Cada solicitud debe acompañarse de la documentación correspondiente y queda sujeta a la revisión de la autoridad.

Documentos para tramitar la cartilla militar

El registro requiere presentar documentos como:

Acta de nacimiento

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio

Constancia o certificado de estudios

También deben cumplirse los requisitos establecidos para las fotografías de la cartilla, por lo que es importante revisar previamente las características solicitadas y acudir personalmente cuando el trámite así lo requiera.