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Las señales de tránsito cumplen una función esencial para organizar la circulación y prevenir accidentes. Sin embargo, algunas pueden generar dudas por su forma o porque no contienen palabras ni símbolos en su interior.

Una de ellas es la señal con forma de triángulo invertido, borde rojo y centro blanco. En México se conoce oficialmente como “Ceda el paso” y está identificada como la señal restrictiva SR-7 dentro de la normativa vial.

Los coches que no podrán circular jueves, 9 de julio de 2026.
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Qué significa la señal del triángulo rojo y blanco

Esta señal de tránsito indica que el conductor debe disminuir la velocidad al aproximarse a una intersección y conceder la prioridad a los vehículos, ciclistas o peatones que ya circulan por la vía principal.

A diferencia de la señal de “Alto”, no exige detener completamente el vehículo en todos los casos. El conductor puede continuar la marcha cuando comprueba que el camino está libre y que hacerlo no representa un riesgo.

Sin embargo, deberá frenar por completo cuando se acerque otro vehículo con prioridad o cuando existan peatones cruzando.

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Cómo reconocer la señal de “Ceda el paso”

Su diseño es particular y permite identificarla incluso a distancia. Tiene forma de triángulo equilátero con uno de sus vértices orientado hacia abajo, fondo blanco y una franja roja alrededor.

La regulación mexicana establece específicamente que el tablero debe ser triangular, con sus tres lados iguales y el vértice dirigido hacia abajo.

Su forma invertida la diferencia de otras señales y facilita que los automovilistas la reconozcan aunque esté parcialmente cubierta, deteriorada o vista desde la parte posterior.

No respetar esta indicación puede provocar choques laterales, atropellamientos o situaciones de riesgo, especialmente en cruces con poca visibilidad.

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En qué lugares suele encontrarse

La señal de “Ceda el paso” puede instalarse en:

  • Intersecciones sin semáforo.
  • Incorporaciones a avenidas o carreteras.
  • Glorietas y rotondas.
  • Salidas de estacionamientos.
  • Cruces con ciclovías.
  • Zonas donde una calle secundaria se conecta con una vía principal.

También puede estar acompañada por una marca triangular pintada sobre el pavimento para reforzar la indicación y señalar el punto desde el cual debe respetarse la prioridad.

El manual mexicano de señalización contempla esta marca vial como complemento de la señal SR-7.

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Diferencia entre “Ceda el paso” y “Alto”

Aunque ambas señales regulan la prioridad, no tienen exactamente el mismo significado.

La señal de “Alto”, reconocible por su forma octagonal y su fondo rojo, exige detener totalmente el vehículo antes de avanzar.

La señal de “Ceda el paso”, en cambio, obliga a disminuir la velocidad y dar prioridad, pero permite continuar sin detenerse cuando el camino se encuentra libre.