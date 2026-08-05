Qué significa la señal de tránsito con un triángulo con borde rojo y centro blanco

Las señales de tránsito cumplen una función esencial para organizar la circulación y prevenir accidentes. Sin embargo, algunas pueden generar dudas por su forma o porque no contienen palabras ni símbolos en su interior.

Una de ellas es la señal con forma de triángulo invertido, borde rojo y centro blanco. En México se conoce oficialmente como “Ceda el paso” y está identificada como la señal restrictiva SR-7 dentro de la normativa vial.

Los coches que no podrán circular jueves, 9 de julio de 2026.

Qué significa la señal del triángulo rojo y blanco

Esta señal de tránsito indica que el conductor debe disminuir la velocidad al aproximarse a una intersección y conceder la prioridad a los vehículos, ciclistas o peatones que ya circulan por la vía principal.

A diferencia de la señal de “Alto”, no exige detener completamente el vehículo en todos los casos. El conductor puede continuar la marcha cuando comprueba que el camino está libre y que hacerlo no representa un riesgo.

Sin embargo, deberá frenar por completo cuando se acerque otro vehículo con prioridad o cuando existan peatones cruzando.

Cómo reconocer la señal de “Ceda el paso”

Su diseño es particular y permite identificarla incluso a distancia. Tiene forma de triángulo equilátero con uno de sus vértices orientado hacia abajo, fondo blanco y una franja roja alrededor.

La regulación mexicana establece específicamente que el tablero debe ser triangular, con sus tres lados iguales y el vértice dirigido hacia abajo.

Su forma invertida la diferencia de otras señales y facilita que los automovilistas la reconozcan aunque esté parcialmente cubierta, deteriorada o vista desde la parte posterior.

No respetar esta indicación puede provocar choques laterales, atropellamientos o situaciones de riesgo, especialmente en cruces con poca visibilidad.

En qué lugares suele encontrarse

La señal de “Ceda el paso” puede instalarse en:

Intersecciones sin semáforo.

Incorporaciones a avenidas o carreteras.

Glorietas y rotondas.

Salidas de estacionamientos.

Cruces con ciclovías.

Zonas donde una calle secundaria se conecta con una vía principal.

También puede estar acompañada por una marca triangular pintada sobre el pavimento para reforzar la indicación y señalar el punto desde el cual debe respetarse la prioridad.

El manual mexicano de señalización contempla esta marca vial como complemento de la señal SR-7.

Diferencia entre “Ceda el paso” y “Alto”

Aunque ambas señales regulan la prioridad, no tienen exactamente el mismo significado.

La señal de “Alto”, reconocible por su forma octagonal y su fondo rojo, exige detener totalmente el vehículo antes de avanzar.

La señal de “Ceda el paso”, en cambio, obliga a disminuir la velocidad y dar prioridad, pero permite continuar sin detenerse cuando el camino se encuentra libre.