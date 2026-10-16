Señal de tránsito preventiva de color amarillo en forma de rombo, con una flecha hacia arriba y dos chevrones apuntando hacia abajo.

La señal de tránsito con una flecha señalando hacia arriba y dos mirando hacia abajo advierte a los conductores sobre una vía reversible en México, es decir, una vialidad cuyo sentido de circulación puede cambiar según los horarios o las condiciones establecidas por las autoridades.

Identificada como SP-57C, esta señal forma parte de la señalización preventiva contemplada en el Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad. Su objetivo es alertar a quienes circulan por la zona para que identifiquen las condiciones de tránsito y extremen las precauciones antes de ingresar al tramo señalado.

¿Qué significa la señal de tránsito SP-57C?

La señal SP-57C, denominada “vía reversible”, indica que el sentido de circulación de una vía puede modificarse para organizar el tránsito de acuerdo con las necesidades de movilidad. En ese letrero preventivo, el pictograma muestra una flecha hacia arriba y dos flechas orientadas hacia abajo, que representan sentidos de circulación opuestos.

Según el manual elaborado por las autoridades mexicanas, esta señal pertenece a la categoría de señalamiento preventivo. Su función es advertir anticipadamente a los usuarios sobre una condición de la vía que requiere atención.

Un joven conductor al volante de un vehículo observa atentamente por la ventana mientras maneja. Magnific

¿Por qué una vía puede cambiar de sentido?

Las vías reversibles permiten modificar temporalmente la dirección autorizada de circulación en determinados tramos. Esta medida puede utilizarse para responder a las necesidades del tránsito y aprovechar la infraestructura disponible en función de las condiciones establecidas por las autoridades.

Por eso, encontrar esta señal no significa que todos los carriles puedan utilizarse indistintamente en ambos sentidos ni que los conductores tengan permiso para circular en dirección contraria . La circulación depende de la señalización vigente, los carriles habilitados y los horarios establecidos para el funcionamiento de la vía reversible.

¿Dónde se coloca esta señal de tránsito?

La colocación de la señal SP-57C se contempla antes del tramo reversible, así como en intersecciones y pasos peatonales intermedios, cuando corresponde.

Su ubicación permite advertir a los conductores con anticipación que se aproximan a una zona donde la circulación puede estar organizada de manera diferente a la habitual. Por eso, es importante prestar atención a las señales complementarias y a las indicaciones que se encuentren a lo largo del recorrido.

¿Qué deben hacer los conductores al verla?

Ante la señal de vía reversible, los conductores deben extremar las precauciones y comprobar qué sentido de circulación está autorizado. Para evitar maniobras peligrosas, es recomendable:

Reducir la velocidad y prestar atención al entorno vial

Observar las señales complementarias, especialmente las que indiquen horarios o sentidos de circulación

Identificar los carriles habilitados antes de continuar por el tramo

Respetar las indicaciones de tránsito en intersecciones y cruces peatonales

No interpretar las flechas como una autorización para circular en sentido contrario sin comprobar las condiciones señaladas.

¿Por qué es importante esta señal de tránsito?

La señal SP-57C cumple una función de prevención, ya que informa anticipadamente sobre una posible modificación en la circulación.

Reconocerla permite a los conductores adaptar su comportamiento, prestar atención a las indicaciones viales y evitar confusiones en tramos donde el sentido de tránsito puede cambiar.

De esta manera, podrá prevenir maniobras peligrosas o confusiones que generen accidentes, ordenar el tránsito de acuerdo a las condiciones del tráfico y proteger a los usuarios para una circuación más segura.