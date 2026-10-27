Cómo hacer heridas falsas con maquillaje es uno de los trucos que pueden marcar la diferencia a la hora de completar un disfraz de Halloween. Con ingredientes sencillos y algunos productos fáciles de preparar en casa, es posible recrear cortes y lesiones con un efecto visual realista sin necesidad de recurrir a materiales profesionales.

La creadora de contenido de maquillaje @ireniusx compartió un tutorial el 14 de octubre, a través de su cuenta de Instagram, que acumula 11,6 millones de visualizaciones. “Como todos los años empieza la temporada de tutoriales para Halloween”, explica al presentar una técnica que combina carne falsa, látex líquido casero y sangre artificial para dar forma a una herida y añadir los últimos detalles con sombras de maquillaje.

Cómo hacer carne falsa para crear heridas

La primera preparación sirve para dar volumen y textura a la herida. Para conseguir una masa moldeable, la creadora utiliza los siguientes componentes.

Ingredientes

Una cucharada de vaselina.

Una cucharada de harina de trigo o maicena.

Paso a paso

Colocar la vaselina en un vaso. Añadir la harina de trigo o la maicena poco a poco y mezclar. Amasar la preparación con las manos hasta conseguir una textura similar a la plastilina. Tomar una pequeña porción y aplastarla para darle forma. Colocarla en la zona elegida del cuerpo o rostro y esperar a que se seque.

Cómo preparar látex líquido casero para sellar los bordes

El segundo paso consiste en elaborar una mezcla que permita trabajar los bordes de la herida y conseguir un acabado más integrado con la piel.

Ingredientes

Una cucharada de harina.

Una cucharada de cola blanca.

Dos cucharadas de agua.

Paso a paso

Colocar la harina en un recipiente. Añadir la cola blanca y el agua. Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una consistencia similar a la de un batido. Reservar la preparación para utilizarla durante el montaje de la herida.

Cómo hacer sangre falsa con miel y colorante

La sangre artificial aporta el acabado final al maquillaje y ayuda a completar el aspecto de la lesión. La receta del tutorial combina miel con colorantes para conseguir el tono deseado.

Ingredientes

Dos cucharadas de miel.

Una cantidad muy pequeña de agua.

Colorante rojo.

Una gota de colorante azul.

Paso a paso

Colocar la miel en un recipiente. Añadir una pequeña cantidad de agua. Incorporar el colorante rojo. Agregar una gota de colorante azul. Mezclar hasta integrar los ingredientes.

Las sombras de color negro y granate dan un aspecto enrojecido e irritado a la piel. Shutterstock

El paso final para dar un acabado realista a las heridas de Halloween

Con las tres mezclas preparadas, llega el momento de construir la herida. Después de colocar y aplastar la masa sobre la piel, hay que esperar a que se seque. A continuación, se sujetan los bordes y se arrastran para trabajar todo el contorno.

El siguiente paso consiste en crear una abertura en el centro de la masa para simular un corte. Después, se aplica la mezcla de látex con pequeños toques alrededor de la zona y se deja secar antes de continuar.

Para terminar, ireniusx recurre a sombras en crema de color negro y granate, que ayudan a oscurecer el interior y dar a la piel un aspecto enrojecido e irritado. Estos detalles aportan profundidad al resultado y completan el efecto visual.

La creadora de contenido ha comentado que seguirá publicando tutoriales de distintos niveles, una opción para quienes quieran experimentar con el maquillaje de caracterización y preparar disfraces de Halloween con diferentes grados de elaboración.

Cuánto cuesta cada ingrediente para crear el maquillaje

Para preparar las mezclas del tutorial, se pueden encontrar varios ingredientes en el supermercado. En ese sentido, los precios orientativos de los ingredientes que pueden encontrarse en Mercadona de España son los siguientes: