Una reforma aprobada por el Congreso estatal de Puebla el 5 de junio de 2025 estableción que los ayuntamientos pueden aplicar tratamientos especializados con compuestos a base de cal en árboles.

Los árboles con el tronco pintado de blanco suelen llamar la atención en calles, parques y otras áreas verdes. Esta práctica se conoce como encalado y consiste en aplicar compuestos a base de cal en el tronco de determinadas especies arbóreas.

En Puebla, el Gobierno estatal informó que este tratamiento puede utilizarse para proteger los árboles frente a plagas y enfermedades. Su aplicación debe responder a condiciones específicas y no realizarse de manera improvisada.

¿Por qué se pintan de blanco los troncos de los árboles?

De acuerdo con un comunicado del Gobierno de Puebla, el encalado puede contribuir a preservar la salud de determinadas especies. Para ello, es necesario considerar las condiciones ecológicas, fitosanitarias y climáticas de cada región.

La medida forma parte de una estrategia para proteger el arbolado urbano y conservar las áreas verdes. El gobierno estatal señaló que los tratamientos deben sustentarse en criterios científicos y contar con la evaluación de especialistas.

En Puebla, las reformas a la Ley de Arbolado y Áreas Verdes, aprobadas por el Congreso estatal el 5 de junio de 2025, establecieron que los ayuntamientos pueden aplicar tratamientos especializados con compuestos a base de cal, previo análisis técnico de especialistas municipales o externos acreditados.

El comunicado de Gobierno de Puebla asegura que los compuestos a base de cal pueden utilizarse para proteger determinadas especies frente a plagas y enfermedades. Precisa que la aplicación debe responder a condiciones ecológicas, fitosanitarias y climáticas, con criterios técnicos y supervisión municipal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuándo se pueden pintar los árboles de blanco?

No existe una fecha única para aplicar el encalado a todos los árboles. Según el comunicado, los gobiernos municipales deben determinar las condiciones y los parámetros adecuados para cada intervención, de acuerdo con las características de su territorio.

Entre los aspectos que deben definir las autoridades se encuentran:

Las especies: cuáles son aptas para recibir el tratamiento, con base en criterios técnicos.

Las condiciones ambientales: las características ecológicas, fitosanitarias y climáticas de cada zona.

La aplicación: los métodos, las frecuencias y las concentraciones de los productos utilizados.

La supervisión: los mecanismos para verificar que el procedimiento se realice conforme a los criterios establecidos.

Además, los ayuntamientos pueden recurrir a la Paleta Vegetal, una herramienta que permite identificar las especies y los hábitats más adecuados para cada zona.