La importante cadena de moda internacional Primark anunció un ambicioso plan de renovación que afectará a 13 de sus tiendas en España, con una fuerte incidencia en Andalucía. Esta inversión no solo modernizará sus espacios comerciales, sino que también supondrá la creación de 300 nuevos empleos directos en la región. A día de hoy, en mayo de 2026, ya cuenta con más de dos docenas de tiendas físicas en la comunidad andaluza. Esta presencia consolidada convierte a la región en uno de los mercados clave para la marca irlandesa en España. Actualmente, Primark tiene 67 establecimientos repartidos por toda España, de los cuales 13 están ubicados en Andalucía. La apertura más reciente fue la de Jaén, ubicada en el Centro Comercial Jaén Plaza. Justamente, la nueva tienda permitió cubrir una de las pocas provincias andaluzas que aún no contaban con presencia física de Primark, ampliando así su huella territorial y mejorando el acceso de los consumidores locales a su oferta de moda a precios asequibles. La red de Primark en Andalucía se encuentra bien distribuida por provincias, con especial concentración en las zonas de mayor actividad comercial y turística: Esta distribución estratégica permite a Primark atender tanto a las capitales de provincia como a importantes núcleos turísticos y comerciales de la costa andaluza. La tienda de Larios Centro en Málaga destaca especialmente por ser la de mayor tamaño en toda Andalucía, consolidándose como referente para los amantes de la moda low-cost. La renovación y expansión representa una clara apuesta de Primark por el mercado español y, muy especialmente, por Andalucía. La creación de 300 empleos supone un impulso significativo al empleo en la región, en un contexto donde el sector retail sigue siendo motor económico clave. Vale destacar que la empresa ya había confirmado en 2022 que se invertirán 100 millones de euros solamente en territorio español para esta remodelación y abrir ocho tiendas nuevas. Estas reformas probablemente incluirán mejoras en la experiencia de compra, modernización de espacios, mayor eficiencia energética y una mejor adaptación a las tendencias actuales de consumo. Los clientes podrán disfrutar de tiendas más actuales, cómodas y atractivas sin perder la esencia que caracteriza a Primark: variedad, calidad y precios competitivos en moda, complementos, hogar y belleza.