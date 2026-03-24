Parece un truco de abuela, pero tiene respaldo científico: envolver el módem de WiFi con papel aluminio puede mejorar la cobertura inalámbrica en zonas clave del hogar. El fenómeno se viralizó en redes sociales y hasta fue estudiado por investigadores de la Universidad de Dartmouth en 2017, quienes demostraron que los reflectores metálicos pueden redirigir las ondas y concentrar la señal donde más se necesita. ¿El costo? Centavos. Los routers domésticos emiten señal WiFi en todas direcciones al mismo tiempo, en 360 grados. Eso significa que una parte importante de la cobertura se “desperdicia” hacia paredes exteriores, techos, patios o espacios que nadie usa. En casas con diseños lineales, dúplex o departamentos con habitaciones alejadas del módem, ese desperdicio se traduce en velocidad lenta, cortes frecuentes y llamadas que se caen justo en el peor momento. Ahí es donde entra el papel aluminio. Como material metálico conductor, tiene la capacidad de reflejar ondas electromagnéticas, incluyendo las frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz que usan las redes WiFi. Colocado en forma curva detrás de las antenas del router, actúa como una antena parabólica casera: en lugar de dejar que la señal se disperse en todas direcciones, la “empuja” hacia adelante, concentrándola en el área que más importa. El estudio de la Universidad de Dartmouth, publicado en 2017, fue el primero en validar este principio de manera controlada. Los investigadores usaron reflectores impresos en 3D recubiertos con aluminio para personalizar la distribución de la señal WiFi en interiores. Los resultados mostraron mejoras de hasta el 50% en la eficiencia de cobertura en zonas específicas, al mismo tiempo que se reducían las “fugas” de señal hacia el exterior, un dato relevante también desde el punto de vista de la seguridad de la red. La buena noticia es que no se necesita ninguna herramienta especial ni conocimientos técnicos. El procedimiento es sencillo y reversible: Los usuarios que probaron esta técnica reportan mejoras de entre el 10% y el 20% en la intensidad de señal en el área frontal del router, lo que en la práctica puede significar la diferencia entre una videollamada fluida y una cortada cada diez minutos. El truco funciona, pero tiene límites y errores comunes que pueden arruinarlo o incluso dañar el equipo.