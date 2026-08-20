Consumir tortilla de maíz diariamente aporta nutrientes esenciales como calcio, hierro, fósforo, potasio y vitaminas del complejo B. Además, al ser baja en grasa y totalmente libre de colesterol o gluten, protege activamente la salud cardiovascular.

Su elevado contenido de fibra favorece una digestión saludable y prolonga la sensación de saciedad, lo que resulta fundamental para controlar el peso corporal. Asimismo, sus carbohidratos complejos brindan energía sostenida para realizar las actividades diarias.

Comer tortilla de maíz Gobierno de México

Nutrición ancestral que beneficia tu organismo

La tortilla de maíz representa una verdadera joya nutricional que cuida tu cuerpo en cada bocado, gracias a la calidad de sus componentes naturales y al proceso tradicional de nixtamalización.

Alta en fibra: Estimula el tránsito intestinal, mejora sustancialmente la digestión y mantiene la saciedad por más tiempo.

Baja en grasa y sin gluten: No contiene colesterol y es totalmente segura para personas con celiaquía.

Aporte energético constante: Contiene carbohidratos de absorción lenta que aportan vitalidad durante todo el día.

Cuidado de la piel: Su contenido de niacina ayuda a conservar la salud y juventud cutánea.

Gracias a sus propiedades, este pilar cultural se consolida como la mejor opción para mantener una dieta equilibrada, saludable, nutritiva y deliciosa.

Beneficios de comer tortilla todos los días Gobierno de México

Accesibilidad económica y respaldo nacional para el consumidor

Más allá de sus extraordinarias virtudes nutricionales, la tortilla destaca por ser un alimento sumamente accesible para todos. El reciente Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla garantiza la estabilidad de sus precios para cuidar la economía familiar.

Mediante este programa gubernamental, las tortillerías reciben subsidios, maíces y harinas a precio de descuento. Estas facilidades permiten reducir los costos operativos en la cadena productiva y mantener precios justos e inigualables en todo el territorio.

De este modo, comer tortilla de maíz diariamente no solo beneficia la digestión, el control de peso y la salud física, sino que impulsa la soberanía alimentaria garantizando calidad, tradición y economía al alcance de todos.