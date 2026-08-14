La diferencia entre ambos va mucho más allá del color y puede influir en el precio que pagás al momento de comprar.

Al momento de escoger entre maíz blanco y maíz amarillo, es habitual preguntarse si existe una diferencia significativa entre ambos, tanto en sus características como en su precio. Si bien los dos pueden formar parte de una alimentación equilibrada, sus principales usos y su comportamiento en el mercado pueden variar.

En términos generales, el maíz amarillo suele tener un precio más bajo que el blanco. Esta diferencia no necesariamente está relacionada con una cuestión de calidad, sino con factores como el volumen de producción mundial y el uso que se le da a cada variedad.

Por qué el maíz amarillo suele costar menos

La principal explicación se encuentra en la mayor oferta de maíz amarillo. Cada año se producen cerca de 500 millones de toneladas, una cantidad considerablemente superior a la del maíz blanco, cuya producción se estima en alrededor de 70 millones de toneladas.

La diferencia entre ambos va mucho más allá del color y puede influir en el precio que pagás al momento de comprar.

Esta amplia disponibilidad hace que el precio del maíz amarillo tienda a mantenerse más bajo. Además, una parte importante de esta variedad se destina a la alimentación animal y a diferentes procesos industriales, lo que genera una comercialización a gran escala.

Por su parte, el maíz blanco cuenta con un volumen de producción menor y se utiliza principalmente para el consumo humano. Al existir una oferta más limitada, su precio suele ubicarse por encima del amarillo.

Cuál conviene comprar según el uso que le darás

Si el objetivo es ahorrar, el maíz amarillo suele ser la alternativa más conveniente porque, en promedio, cuesta menos que el blanco. En distintos mercados internacionales se han registrado diferencias de hasta 40 dólares por tonelada a favor del maíz amarillo.

Sin embargo, si la preparación requiere una variedad específica, como ocurre con algunos alimentos tradicionales elaborados con maíz blanco, esa puede ser la mejor opción, independientemente del precio.

Las diferencias no dependen solo del color

Más allá del color de los granos, la elección depende del uso culinario, la disponibilidad y el presupuesto. El hecho de que el maíz blanco tenga un precio más alto no significa que sea de mejor calidad, sino que responde a una producción menor y a una demanda más enfocada en alimentos para consumo humano.

Por ese motivo, antes de comprar conviene revisar el destino que tendrá el producto y comparar los precios disponibles, ya que ambos tipos de maíz pueden cumplir funciones distintas según la receta o la preparación.