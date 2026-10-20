El transporte público de León, Guanajuato, opera mediante el Sistema Integrado de Transporte (SIT), también conocido como OptiBus.

Integrantes de la comunidad universitaria de León se reunieron con autoridades municipales para plantear soluciones a los inconvenientes que presenta el transporte público en la zona sur de la ciudad, luego de las manifestaciones realizadas por estudiantes. Durante el encuentro, autoridades municipales presentaron una estrategia para mejorar la movilidad y reforzar la seguridad en los alrededores de las instituciones educativas .

En la reunión participaron estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guanajuato (UG) y la Universidad Tecnológica de León (UTL). Como resultado del encuentro, se acordó establecer mesas de trabajo permanentes para dar seguimiento a las acciones previstas a corto y mediano plazo.

Guanajuato prevé una inversión estimada de 50 millones de pesos en la ampliación del bulevar Hermanos Aldama. Shutterstock

Cambios en el transporte público de Guajanato

El secretario de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable, Israel Martínez Martínez, informó que una de las primeras medidas será incorporar autobuses de 12 metros a la ruta A-05 Exprés, que conecta la Terminal Timoteo Lozano con el campus de la UNAM.

La medida busca aumentar la capacidad de transporte, principalmente durante los horarios de mayor demanda.

También se contempla habilitar un carril exclusivo para el Sistema Integrado de Transporte (SIT) en el bulevar Timoteo Lozano, en el tramo que va de Francisco Villa a la estación de transferencia.

A esta medida se sumará un carril en contraflujo sobre el bulevar Hermanos Aldama, que funcionará de 05:30 a 21.

Como parte de las acciones de mediano plazo, el municipio proyecta ampliar el bulevar Hermanos Aldama, entre el Malecón del Río y el bulevar Oleoductos. El proyecto incluirá también:

Ciclovía

Banquetas para peatones

Reforzarán la seguridad en los alrededores de las universidades

Además de las medidas de movilidad, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana presentó un esquema de patrullaje y vigilancia en los accesos a la UNAM y el Conalep, así como en comunidades cercanas.

El operativo contempla presencia en zonas como Santa Ana, Los Arcos, Los Tepetates y San José de Durán, con especial atención a los horarios de entrada y salida de los estudiantes.

La estrategia también incluye una mayor presencia de la Policía Vial, así como talleres de prevención y educación vial dirigidos a la comunidad universitaria.

Las mesas de trabajo permitirán dar seguimiento a estas acciones y evaluar los avances en materia de transporte, movilidad y seguridad para los estudiantes que a diario se trasladan hacia esta zona de León.