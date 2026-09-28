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Paymentology, plataforma global de emisión de tarjetas, observa que las fintech ya no necesariamente esperan a consolidar un producto en un mercado antes de llevarlo a otros. La tecnología permite una integración y, desde ahí, desplegar la emisión en varios países, aunque persistan las diferencias regulatorias.

“Hoy en día vemos que hay emisiones en simultáneo, que empiezan a emitir una tarjeta, un tipo de producto en varios países al mismo tiempo, porque la tecnología te lo permite”, aseguró Pedro Blanco Pinto, head of business development para LAC de Paymentology, en una conversación con medios de comunicación.

La empresa que nació en el Reino Unido en 2014 desarrolló una de las primeras plataformas de procesamiento cloud-native de Europa. Antes de llegar a América Latina, se fusionó en 2021 con Tutuka, de Sudáfrica, que tenía más de dos décadas de experiencia procesando programas de tarjetas en Latinoamérica, Medio Oriente y el Sudeste Asiático.

A escala global, Paymentology trabaja con cerca de 300 clientes en 68 países, de los cuales 15 se encuentran en Latinoamérica.

Hoy Paymentology está cumpliendo cinco años en el mercado latinoamericano y México fue el primer país donde incursionó. Blanco define México como “la piedra angular de la región”. Desde el mercado mexicano, la firma siguió a clientes como ARQ (antes DolarApp) y Jeeves hacia Perú, Colombia, Brasil y Argentina.

En cinco años, el equipo de Paymentology ha visto la evolución de los pagos en el país y en la región. “Hoy día vemos que las empresas demandan más crecimiento regional, no tanto local”, aseguró Blanco.

El directivo de origen argentino distingue entre el viejo concepto de pago transfronterizo y lo que empieza a ocurrir ahora: productos financieros concebidos desde el inicio para operar regionalmente. “Creo que la frontera de los pagos se están cayendo”, sostuvo.

“Yo creo que vamos a ver cómo las fronteras de los pagos se eliminan. (...) Los pagos van a ser totalmente fronterizos. (...) Lo que quiso hacer la Unión Europea lo vamos a hacer a nivel mundial”, sentenció.

Desde Paymentology que no procesa directamente la conversión o los rieles de transferencia, sino que provee la tecnología de emisión para que esos productos puedan existir, Blanco ha observado el nacimiento de la tendencia de tarjetas multicurrency, con diferentes “bolsas” de monedas, y tarjetas respaldadas por criptoactivos.

La tarjeta física pierde protagonismo frente al token

Blanco no sólo habló de estas tendencias, sino que también mencionó que dentro de algunos años las tarjetas físicas dejarán de ser protagonistas frente a los pagos con tokens desde los smartphones.

“Antes era muy común ver las tarjetas en las carteras, en las billeteras, hoy en día casi es muy raro ver una tarjeta. Hoy en día con el teléfono absolutamente lo digital se ha vuelto una necesidad”, detalló.

Blanco plantea que el cambio no será simplemente que haya más tarjetas digitales, sino que la tarjeta como objeto puede dejar de ser el centro del producto financiero.

“Las tarjetas ya no van a existir, o sea, vamos a hablar de tokens, de cómo pagamos con tokens directamente”, sentenció.

Mientras tanto, Paymentology, que según Blanco, ya se está preparando para pagos agénticos (transacciones iniciadas por inteligencia artificial), está vaticinando que los próximos cinco años van a ser lo que fueron los últimos 20 en cuestión de cambio.