En esta noticia La moto voladora que revolucionará la movilidad ya aterriza en el mercado

Hoy en día, lo que una vez se consideró un sueño sacado de una película de ciencia ficción se ha convertido en una realidad tangible, gracias a la empresa polaca Volonaut, que ha creado la Airbike, una moto voladora que, a diferencia de otros modelos, no depende de hélices expuestas. Este innovador vehículo ya está en preventa y su producción iniciará este mes.

El diseño de la Airbike, concebido por el inventor Tomasz Patan, se basa en cuatro microturbinas con empuje vectorial, lo que elimina la necesidad de utilizar rotores de gran tamaño. Esta tecnología propicia una construcción más compacta y ligera, con un peso total de apenas 40 kilos, logrado a través del uso de fibra de carbono y piezas impresas en 3D.

Entre las características más sobresalientes se encuentra un estabilizador digital, que permite al operador flotar en el aire sin complicaciones técnicas. Este sistema realiza todas las funciones necesarias, lo que simplifica el pilotaje y mejora la seguridad de la experiencia.

La motocicleta que asciende en el aire constituirá una realidad y estará a la venta en un futuro próximo, gracias a una firma polaca. Infórmate sobre los detalles.

La moto voladora que revolucionará la movilidad ya aterriza en el mercado

El futuro ya ha despegado, no obstante, su adquisición conlleva un elevado costo. Cada unidad de la Airbike se encuentra valorada en más de $800,000 dólares, equivalente a casi 15 millones de pesos.

A pesar de tal inversión, se confirma que las primeras entregas están programadas para muy pronto, lo que indica que la era de los vehículos aéreos personales ha llegado.

La Airbike, con una velocidad máxima de 200 km/h, presenta un diseño de cabina libre de pantallas y mandos visibles, proporcionando una visión de 360 grados sin distracciones. Esta combinación de velocidad y diseño futurista elogiados, la convierten en un notable hito de la ingeniería contemporánea.