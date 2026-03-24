La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que gobierno enviará un nuevo buque con ayuda humanitaria a Cuba. El gesto solidario se da en un contexto de amenazas por parte de Donald Trump, debido a su mala relación con el territorio de Miguel Díaz-Canel Bermúdez. La mandataria señaló que México mantuvo una política de apoyo solidario hacia la isla, por lo que este envío incluirá insumos como parte de la cooperación entre ambos pueblos. El traslado se realizará desde el Puerto de Veracruz y estará a cargo de la Secretaría de Marina. Sheinbaum añadió que su administración continuará respaldando a Cuba, incluso explorando opciones para suministrar combustible sin afectar las condiciones internas del país. Asimismo, destacó la participación de organizaciones civiles que también preparan envíos de ayuda, incluido un grupo que partirá desde el Puerto Progreso. La presidenta recordó que la cooperación entre ambos países tiene antecedentes históricos. Mencionó discursos del general Lázaro Cárdenas relacionados con la solidaridad entre México y Cuba, como el respaldo de la isla durante la Expropiación petrolera de México, así como su postura en el contexto de la Invasión de Bahía de Cochinos. También evocó un mensaje de 1961 en el que se destacaba que apoyar a Cuba era, en ese momento, una forma de respaldar a toda América Latina. Finalmente, Sheinbaum reiteró que México mantiene su postura de respeto a la autodeterminación de los pueblos y subrayó que la situación actual de Cuba está marcada por un bloqueo económico que limitó su desarrollo. En ese contexto, aseguró que su gobierno seguirá brindando ayuda humanitaria, incluso ante las restricciones relacionadas con el suministro de combustible impuestas por Estados Unidos. Actualmente, Cuba enfrenta una profunda crisis marcada por un colapso energético a nivel nacional, con apagones que superan las 20 horas diarias, además de una grave escasez de combustible y alimentos. Esta situación se vio agravada por el impacto reciente de fenómenos naturales, lo que deterioró aún más las condiciones de vida de la población y detonó protestas y cacerolazos en distintas ciudades del país. La crisis energética es uno de los principales problemas, ya que la red eléctrica colapsó en varias ocasiones en menos de un mes, dejando a la isla en condiciones de “desconexión total”. En el ámbito político, el presidente Miguel Díaz-Canel señaló tensiones con Estados Unidos ante posibles amenazas externas, al tiempo que reiteró la firmeza de su gobierno. Frente a este panorama, algunos países como México confirmaron el envío de ayuda humanitaria para apoyar a la población cubana.