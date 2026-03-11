La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México continuará enviando ayuda humanitaria a Cuba y enmarcó el respaldo en una tradición solidaria nacional. “La solidaridad del pueblo de México con todos los pueblos del mundo existe siempre, y en particular cuando están viviendo una situación muy difícil, como es el caso del pueblo de Cuba en este momento”, expresó en su conferencia matutina. “Hay un sello en el pueblo de México, que es la fraternidad. México, nuestro pueblo se caracteriza por eso, por ayudar al otro, por ayudarse en la familia”, agregó la mandataria al ser consultada sobre el envío reciente de dos buques con insumos a la isla. Y fue contundente: “Nosotros vamos a seguir enviando ayuda humanitaria en todo lo que se requiera”. La presidenta no se refirió al envío de petróleo mexicano a Cuba, ni comentó la reciente decisión de la administración de Donald Trump de levantar la sanción sobre una filial de Pemex vinculada a esos suministros. En febrero, México envió a Cuba más de 2,000 toneladas de ayuda humanitaria compuesta por: La donación se enmarca en el respaldo que el gobierno de Sheinbaum ha mantenido hacia la isla pese a las presiones de Washington, principal socio comercial de México. Los productos se distribuyen entre embarazadas, niños, mayores de 65 años y personas de escasos recursos a través de las llamadas “bodegas”, pequeñas tiendas de barrio donde el gobierno cubano entrega desde hace décadas una canasta básica subsidiada mediante la “libreta de abastecimiento”, una cartilla de racionamiento que hoy se encuentra casi vacía.