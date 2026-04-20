La Revocación de Mandato es uno de los instrumentos de democracia directa más relevantes del sistema político mexicano. Se trata de un mecanismo de participación ciudadana que permite a los votantes decidir si el titular del Ejecutivo Federal debe continuar o no en su cargo antes de que concluya su periodo. No es una decisión del Congreso ni de los partidos: es el pueblo quien, a través de las urnas, evalúa la gestión del presidente o presidenta en turno y emite su veredicto. El origen de esta figura en México es relativamente reciente. En 2019, el Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional que incorporó la Revocación de Mandato a la Carta Magna, consolidando así un derecho que hasta entonces no existía en el ordenamiento jurídico federal. La primera —y hasta ahora única— vez que se ejerció fue el 10 de abril de 2022, cuando millones de mexicanas y mexicanos acudieron a las urnas para votar por la permanencia o remoción del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador. La hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para el periodo 2024-2030, participó en aquel proceso. La Constitución establece condiciones precisas para que una Revocación de Mandato pueda llevarse a cabo. El Instituto Nacional Electoral (INE) es el organismo responsable de emitir la convocatoria y organizar el proceso. Para que la consulta proceda, debe reunirse la firma del 3% de la Lista Nominal de Electores, y la solicitud debe provenir de al menos 17 entidades federativas del país; si no se alcanza ese umbral territorial, el ejercicio no puede realizarse. Además, la ley establece que los gobiernos en curso solo pueden solicitar este mecanismo una vez durante el sexenio. Se trata, en suma, de un instrumento que equilibra el derecho ciudadano con salvaguardas que evitan su uso como herramienta de desestabilización política. La ciudadanía, por su parte, puede comenzar a recabar firmas para impulsar una Revocación de Mandato a partir de los tres meses posteriores a la conclusión del tercer periodo ordinario de sesiones del tercer año de gobierno del Ejecutivo en funciones. Con Claudia Sheinbaum al frente del Ejecutivo Federal desde octubre de 2024, el calendario político ya permite proyectar cuándo podría activarse este mecanismo durante su administración. De acuerdo con la reglamentación vigente, la ciudadanía estaría en condiciones de solicitar formalmente una Revocación de Mandato a partir de septiembre de 2027. Eso significa que el proceso, de concretarse, no sería inmediato: primero habría que reunir las firmas del 3% del padrón en al menos 17 estados, para luego activar la maquinaria del INE y organizar la jornada. El contexto político, la popularidad del gobierno y la capacidad organizativa de quienes impulsen la consulta serán factores determinantes para que el mecanismo prospere o quede en el papel.