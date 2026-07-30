Confirmado | Los ciudadanos que deberán tramitar la CURP biométrica ahora para no tener problemas con el pasaporte.

El trámite de la CURP con datos biométricos (huellas, iris y fotografía) es gratuito y se realiza en una sola cita; la Secretaría de Relaciones Exteriores aún no la exige para el pasaporte. (Representación visual generada por IA)

La implementación de la CURP biométrica en México avanza a pasos agigantados. Desde febrero de 2026, este documento que integra huellas dactilares, fotografía facial y escaneo de iris comenzó a exigirse de manera progresiva en diversos trámites públicos y privados. La reforma a la Ley General de Población, publicada en julio de 2025, sentó las bases para que esta versión modernizada de la Clave Única de Registro de Población se convierta en el estándar de identificación en el país.

Ante este panorama, una de las principales dudas entre los mexicanos es si contar con este nuevo formato afectará la obtención del pasaporte. La respuesta oficial es clara: no es un requisito obligatorio, pero las autoridades recomiendan realizarlo para evitar contratiempos en el futuro.

¿Quiénes deben tramitar la CURP biométrica y por qué es clave para el pasaporte?

Aunque la CURP biométrica ha sido presentada como una herramienta para fortalecer la identidad y reducir el robo de identidad, su adopción no es forzosa para todos los ciudadanos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que ninguna institución podrá exigir este documento como requisito para acceder a servicios o realizar trámites, ya que se trata de un proceso voluntario.

Sin embargo, la realidad es que su uso se está extendiendo rápidamente. El pasaporte, por su parte, sí es un documento de carácter obligatorio para quienes deseen salir del país. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indica que, por ahora, los requisitos para obtenerlo no incluyen la CURP biométrica entre los documentos necesarios. No obstante, la CURP tradicional sigue siendo un identificador esencial en los trámites oficiales dentro del país.

La recomendación de las autoridades es clara: tramitar la CURP biométrica de forma voluntaria para estar preparado ante futuras exigencias en bancos, escuelas o dependencias gubernamentales. Aunque no sea un impedimento hoy para el pasaporte, contar con ella evitará posibles bloqueos en otros servicios.

Confirmado | Los ciudadanos que deberán tramitar la CURP biométrica ahora para no tener problemas con el pasaporte.

¿La CURP biométrica es obligatoria para viajar o tramitar el pasaporte?

No. La CURP biométrica no es obligatoria para tramitar el pasaporte ni para viajar al extranjero. La SRE ha confirmado que los ciudadanos pueden solicitar su pasaporte con los requisitos tradicionales, sin necesidad de presentar la versión biométrica de la CURP.

La confusión surge porque la CURP biométrica está diseñada para sustituir gradualmente a la CURP alfanumérica en una amplia gama de trámites. A partir de febrero de 2026, su uso comenzó a ser obligatorio para ciertos procesos en el sector público y privado, como inscripciones escolares, operaciones bancarias y trámites ante el IMSS.

Sin embargo, la ley es clara: la captura de datos biométricos es voluntaria y su implementación es paulatina. La presidenta Sheinbaum enfatizó que “en la Ley no es obligatoria, es opcional; la gente decide si da sus datos o no”. Por lo tanto, no contar con la CURP biométrica no impedirá la obtención del pasaporte en 2026.

¿Cómo tramitar la CURP biométrica y el pasaporte en 2026?

El trámite de la CURP biométrica es presencial y gratuito. Se realiza en módulos autorizados del Registro Civil y en oficinas habilitadas por el RENAPO. Para completar el proceso en una sola visita, es necesario presentar la siguiente documentación en original:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

CURP tradicional impresa .

Acta de nacimiento certificada.

En algunas entidades, como la Ciudad de México, se puede agendar una cita previa en línea para evitar filas. El registro de datos biométricos (huellas, iris y fotografía) toma solo unos minutos y es realizado por personal capacitado.

Por otro lado, el trámite del pasaporte se realiza en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los requisitos incluyen acreditar la nacionalidad mexicana y presentar una identificación oficial vigente, como la credencial del INE. La CURP biométrica no es parte de la lista de documentos exigidos.