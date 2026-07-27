El proyecto conectará varias localidades de Bogotá mediante un recorrido de 23,9 kilómetros y 16 estaciones.

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La Línea 1 del Metro de Bogotá avanza hacia su entrada en operación con una iniciativa que beneficiará a algunos ciudadanos que recibirán un pasaje gratuito para el primer recorrido del sistema. La tarjeta conmemorativa será entregada a quienes cumplieron con sus pagos de recaudo solidario durante 2025.

La construcción de esta obra, esperada durante más de cinco décadas por los habitantes de la capital colombiana, continúa con trabajos en diferentes puntos de la ciudad. El proyecto contempla un recorrido de 23,9 kilómetros y 16 estaciones, desde el patio taller ubicado en Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas.

La Línea 1 del Metro de Bogotá avanza en su construcción: así será el recorrido

Al cierre de junio, el Distrito informó que las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzaron un avance general de más del 80%. El trazado iniciará en el patio taller de Bosa y finalizará en la calle 72 con avenida Caracas.

La primera línea tendrá 23,9 kilómetros de extensión distribuidos en 16 estaciones y contará con conexiones con el sistema TransMilenio para facilitar los desplazamientos de los usuarios.

Actualmente, los principales frentes de obra se concentran en sectores como la avenida Villavicencio, avenida Primero de Mayo, avenida NQS (carrera 30), calle octava sur, calle primera y avenida Caracas.

El nuevo sistema transformará la movilidad en localidades como Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos, que estarán conectadas mediante el recorrido de la primera línea.

Quiénes recibirán un viaje gratis en el primer recorrido del Metro

A medida que se acerca la entrada en operación del Metro de Bogotá, el Distrito anunció la entrega de una tarjeta conmemorativa como parte de una estrategia de reconocimiento a los ciudadanos.

El beneficio estará dirigido a las personas que cumplieron con sus pagos de recaudo solidario durante 2025. Quienes reciban la tarjeta podrán utilizarla para acceder a un pasaje gratuito durante el primer recorrido de la Línea 1 del Metro.

La iniciativa busca reconocer la participación de estos ciudadanos antes del inicio de funcionamiento de uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la ciudad.