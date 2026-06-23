A un mes de haber iniciado las obras de la Línea V del Mexibús, que conectará Lechería con El Rosario, el Gobierno del Estado de México reportó avances significativos en distintos frentes de construcción del proyecto. Se espera que más de 100,000 pasajeros del transporte público se vean beneficiados con esta iniciativa.

En la actualidad, la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) informó que se llevan a cabo trabajos de demolición de pavimento, excavaciones y labores de cimentación para habilitar el carril exclusivo por donde circularán las unidades del nuevo sistema de transporte.

Obras en la Línea V del Mexibús

Obras en la Línea V del Mexibús

El titular de la dependencia, Juan Hugo de la Rosa García, señaló que esta obra busca transformar la movilidad en una de las regiones más pobladas del Valle de México, ofreciendo traslados más rápidos, seguros y eficientes para millones de usuarios.

“El objetivo es mejorar la conectividad regional y reducir los tiempos de traslado, permitiendo que las personas dispongan de más tiempo para sus actividades cotidianas y convivencia familiar”, indicó el funcionario.

La inversión destinada al desarrollo de esta nueva línea asciende a 1,650 millones de pesos.

Avances en estaciones de la Vía Gustavo Baz

De acuerdo con Rosa María Zúñiga Canales, directora general del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), ya se observan progresos importantes en las estaciones ubicadas a lo largo de la Vía Gustavo Baz, como:

Henry Ford

Orquídeas

Toltecas

José María Morelos

En estos puntos se realizan trabajos de demolición, excavación y construcción de bases estructurales para los andenes, elementos esenciales para la operación del carril confinado que utilizará el nuevo Mexibús.

Las autoridades también desarrollan obras complementarias para proteger y reubicar infraestructura hidráulica existente, con el fin de garantizar el funcionamiento adecuado de las redes de agua potable y agua tratada durante el proceso constructivo.

Beneficios para los pasajeros del transporte público

La Línea V del Mexibús brindará servicio a habitantes de municipios como Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan, además de usuarios provenientes de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

El proyecto contempla la operación de 58 unidades de última generación que recorrerán aproximadamente 30.3 kilómetros, principalmente sobre la Vía Gustavo Baz.

Asimismo, contará con 30 estaciones distribuidas estratégicamente para mejorar la conexión entre distintos puntos del Estado de México y la capital del país.

Conexión con Metro, Metrobús y Tren Suburbano

Uno de los principales atractivos de la nueva línea será su integración con otros sistemas de transporte masivo de la Zona Metropolitana del Valle de México.

En la terminal El Rosario, los usuarios podrán enlazarse con las Líneas 6 y 7 del Metro, la Línea 6 del Metrobús y las Líneas 4 y 6 del Trolebús. Además, en territorio mexiquense tendrá conexión con la Línea II del Mexibús y con el Tren Suburbano.

Con este proyecto, las autoridades estatales buscan fortalecer la red de transporte público, facilitar los desplazamientos diarios y ofrecer una alternativa moderna para miles de pasajeros que se movilizan entre el Estado de México y la Ciudad de México.