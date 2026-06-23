Con una operación eléctrica, un diseño sustentable y tarifas accesibles, el tren reducirá los traslados que hoy pueden tardar más de dos horas , a un recorrido estimado de 40 minutos.

El Tren Interurbano México–Toluca, conocido como El Insurgente, se convertirá en uno de los proyectos ferroviarios más relevantes del país. Tras más de diez años de construcción, esta obra entrará en operación total y cambiará la forma de desplazarse entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México.

Las obras del Tren Interurbano México-Toluca avanzan según pudo verse en las imágenes subidas a las redes sociales. Fuente: Gentileza: El Insurgente

Conoce el recorrido completo y utiliza el servicio de transporte público. Ten en cuenta la lista oficial de las estaciones.

¿Qué estaciones tiene el Tren Insurgente?

El Insurgente no solo se distingue por integrar ambas regiones en un tiempo inferior a una hora, sino que, además, resalta por su infraestructura moderna. Dispone de 58 kilómetros de vía electrificada de doble sentido y cuenta con 20 trenes eléctricos, cada uno dotado de una capacidad para 718 pasajeros.

Dicha característica promete generar una conexión más eficiente y rápida entre las áreas involucradas.

La inversión total roza los 100,000 millones de pesos.

Ofrecerá comodidades como Wi-Fi, accesibilidad universal y espacios amplios, además de contribuir a la reducción del uso del automóvil y las emisiones contaminantes, consolidándose como uno de los sistemas ferroviarios más avanzados del país.

Disminución del uso del automóvil.

Reducción de emisiones contaminantes.

Disponibilidad de Wi-Fi.

Accesibilidad universal.

Espacios amplios.

¿Cuánto cuesta viajar en el Tren Interurbano El Insurgente?

El coste del trayecto variará según la distancia:

90 pesos : trayecto completo de Zinacantepec a Santa Fe.

15 pesos: recorridos dentro del Estado de México (Zinacantepec–Toluca–Metepec–Lerma).

Cabe destacar que estos precios son orientativos y pueden estar sujetos a modificaciones.

45 pesos del Edomex a Santa Fe.

60 pesos de Santa Fe hacia el Edomex.

15 pesos entre estaciones del Edomex.

El funcionamiento del servicio de transporte público estará disponible desde las 6:00 hasta las 23:00 horas.

El trayecto que conecta Toluca con Santa Fe tendrá una duración aproximada de 40 minutos, en contraste con las más de dos horas y media que se requieren utilizando el autobús.

Se prevé que esta mejora en el tiempo de traslado beneficie significativamente a los usuarios.

Este nuevo medio de transporte es una alternativa eficiente para quienes necesitan realizar este recorrido.

Se dispondrá de siete estaciones:

Estación 1: Atención al cliente.

Estación 2: Consultas técnicas.

Estación 3: Soporte administrativo.

Estación 4: Capacitación.

Estación 5: Desarrollo de proyectos.

Estación 6: Evaluación de servicios.

Estación 7: Retroalimentación y mejoras.

Cada estación estará diseñada para ofrecer servicios de alta calidad y eficiencia.

Esto asegurará que los usuarios reciban la atención y el soporte necesarios para satisfacer sus necesidades. Además, se implementarán sistemas avanzados para garantizar el funcionamiento óptimo de cada estación.