El Chepe Express invita a explorar el norte del territorio azteca desde una nueva perspectiva, uniendo un gran número de pueblos mágicos, miradores y zonas naturales que adquieren un matiz especial con la llegada del invierno.

Este tour ofrece una variedad de paquetes diseñados para ciudadanos de todo el mundo, brindando la oportunidad de disfrutar de distintas experiencias y presupuestos de acuerdo a las necesidades de cada viajero. Para más detalles, consulte la información adicional.

Para aquellos que buscan una escapada que combine aventura, paisajes nevados y un recorrido lleno de tradición, México presenta el destino soñado en esta temporada de invierno y un tren impresionante en el ámbito nacional: el Chepe Express.

Aunque representa una de las atracciones turísticas más conocidas a nivel nacional, cada invierno revive el interés de miles de visitantes, incluidos extranjeros de diversos países, quienes ansían descubrir sus paisajes y aprecian las bajas temperaturas.

¿Qué tours ofrece Chepe Express y cuáles son sus características?

Durante la temporada invernal, el Chepe Express se convierte en una de las escapadas más solicitadas, gracias a los paisajes nevados que brinda, tan característicos de esta época en que se aproximan las festividades decembrinas.

Recorrer los paisajes de la Sierra Tarahumara y las Barrancas del Cobre entre Chihuahua y Los Mochis resulta una experiencia inigualable.

Las agencias de turismo presentan diversas ofertas que abarcan hospedaje, traslados y alimentación, además de visitas a miradores icónicos. Entre los tours más relevantes, se destacan:

Hotelus: tu guía de hoteles

Ofrecen un paquete de seis noches y siete días desde Chihuahua hasta Los Mochis. El itinerario abarca visitas a Creel, Divisadero, Bahuichivo y El Fuerte, e incluye hospedaje y comidas seleccionadas. El costo total es de 24,358 pesos.

Este servicio turístico proporciona una experiencia enriquecedora, combinando la belleza natural de la región con la comodidad del alojamiento. Es una opción ideal para quienes buscan explorar estos destinos emblemáticos en un periodo razonable.

Juventud en Foco

Sume travesías por el Valle de los Hongos, el Teleférico y el Lago de Arareko, combinando cinco días y cuatro noches a un precio razonable. Por 16,251 pesos, es posible disfrutar de esta experiencia.

Un paquete turístico de cinco días que incluye vuelos, traslados, alojamiento y un recorrido panorámico desde Creel hasta El Fuerte, se presenta como una opción atractiva. El costo total es de 15,688 pesos.

Este paquete se configura como una solución integral para quienes deseen disfrutar de una experiencia única en un marco natural e histórico.

Para aquellos que desean experimentar la travesía sin la necesidad de contratar un tour, el Chepe Express ofrece tarifas que varían desde clase turista hasta primera. Los precios oscilan entre 1,900 y 8,500 pesos, dependiendo del tramo y la categoría seleccionada. Esto permite ajustar la escapada a diversas capacidades económicas, sin renunciar a la oportunidad de contemplar sus paisajes excepcionales.

Este tren opera durante todo el año y cada estación presenta una faceta singular de la Sierra Tarahumara. En la temporada invernal, la región resplandece con montañas cubiertas de nieve, mientras que en verano el entorno se destaca por sus cascadas y en otoño deslumbrando con colores cálidos.