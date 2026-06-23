Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para establecer un marco de cooperación estratégica y técnica orientado a evaluar, desarrollar y ejecutar proyectos conjuntos en la industria de los hidrocarburos.

El acuerdo contempla la identificación de oportunidades en áreas de exploración y producción (E&P), así como en procesos industriales, además del intercambio de experiencias en materia regulatoria e institucional dentro del sector energético de Brasil y México.

En el segmento de exploración y producción, ambas empresas analizarán iniciativas enfocadas en la revitalización de campos maduros, el reprocesamiento sísmico y el desarrollo de oportunidades exploratorias y productivas en aguas profundas y ultraprofundas.

🇲🇽🤝🇧🇷 ¡Pemex y @petrobras fortalecen la cooperación internacional y energética!

En representación de México y Petróleos Mexicanos, nuestro Director General, Juan Carlos Carpio Fragoso, firmó junto a Magda Chambriard, Presidenta de Petrobras, un Memorando de Entendimiento para… pic.twitter.com/3gE4RJ4qLd — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 23, 2026

Entre los activos potencialmente considerados destacan áreas ubicadas en el Golfo de México, donde las compañías también buscarán oportunidades para incrementar la producción y evaluar el potencial de nuevas zonas con recursos petroleros.

La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, afirmó que el acuerdo tiene el potencial de posicionar a la petrolera brasileña como socio estratégico de Pemex en un escenario de fortalecimiento de la exploración y producción de hidrocarburos en México.

“Nos interesa la exploración en el Golfo de México, el incremento de la producción en campos maduros y los procesos industriales de refinación, petroquímica y fertilizantes. Sin duda, la alianza entre las dos empresas estatales será beneficiosa para ambos países”, señaló.

Por su parte, el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, destacó que el memorando abre oportunidades para desarrollar proyectos relacionados con nuevos descubrimientos de hidrocarburos y con la optimización e incremento de la producción en aguas profundas, áreas de aceite pesado y extrapesado, campos maduros y potenciales recursos presal en el Golfo de México.

La colaboración también contempla el intercambio de conocimientos técnicos, tecnologías y mejores prácticas, aprovechando la experiencia de Petrobras en operaciones offshore de alta complejidad, un segmento en el que la compañía brasileña es reconocida como una de las líderes mundiales.

En el ámbito industrial, el memorando abarca oportunidades de cooperación en refinación, petroquímica, fertilizantes, procesamiento de gas y recuperación de líquidos. Asimismo, incluye proyectos relacionados con eficiencia energética, reducción de emisiones, captura de carbono y producción de combustibles con menor intensidad de carbono.

Las empresas también compartirán experiencias en materia de seguridad industrial, confiabilidad operativa y protección ambiental, áreas consideradas clave para mejorar el desempeño y la sostenibilidad de sus operaciones.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años y podrá renovarse previo acuerdo entre las partes. Petrobras precisó que el memorando no constituye un compromiso vinculante de inversión ni implica la creación de una sociedad, consorcio o empresa conjunta.

Cualquier oportunidad identificada durante este periodo estará sujeta a negociaciones posteriores, análisis de viabilidad, autorizaciones de los órganos competentes y al cumplimiento de las normas de gobernanza aplicables a cada empresa.

Para especialistas de la industria, la alianza permite a Pemex acercarse al conocimiento técnico que convirtió a Petrobras en uno de los líderes mundiales en explotación de yacimientos marinos de alta complejidad.

Mientras la empresa brasileña construyó capacidades para desarrollar el presal y producir hidrocarburos a miles de metros de profundidad, Pemex ha tenido una experiencia mucho más limitada en ese tipo de operaciones, por lo que la cooperación podría acelerar la evaluación de oportunidades en aguas profundas del Golfo de México.