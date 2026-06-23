El Área Metropolitana de Guadalajara cuenta con una de las redes de transporte público más importantes del occidente de México, utilizada diariamente por miles de personas para trasladarse a sus empleos, centros educativos, hospitales y otros destinos.

Debido a que el gasto en movilidad representa una parte importante del presupuesto de muchas familias, el Gobierno mantiene vigente el programa Yo Jalisco, que sustituyó al antiguo esquema Mi Pasaje con el objetivo de brindar apoyo a los sectores más vulnerables de la población.

La ciudad avanza con un túnel ferroviario de 10,2 kilómetros para todos los usuarios del transporte público. Sitio web de Cross River Rail

Conoce los detalles del subsidio al transporte y prepárate para viajar sin gastar demasiado dinero. Ten en cuenta las condiciones impuestas en el territorio.

Viajes gratuitos y descuentos en el transporte público

El programa contempla dos modalidades de apoyo para los usuarios beneficiarios.

La primera consiste en un subsidio del 100%, que permite acceder a hasta 730 viajes gratuitos al año en las distintas rutas de transporte público que operan en la zona metropolitana. La segunda modalidad ofrece una tarifa preferencial con un descuento del 50% en hasta 640 traslados anuales.

La modalidad asignada dependerá de las condiciones del solicitante y de la documentación presentada durante el proceso de inscripción.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio del transporte?

El programa está dirigido principalmente a grupos prioritarios, entre ellos:

Estudiantes de secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado en instituciones reconocidas.

Mujeres que son el principal sostén económico de sus hogares.

Personas mayores de 60 años.

Personas con discapacidad y sus cuidadores.

Familiares directos de personas desaparecidas.

Asimismo, podrán ser consideradas aquellas personas que acrediten una situación económica vulnerable conforme a los criterios establecidos por las autoridades estatales.

Uso de la Tarjeta Única para viajar en transporte

Tras la actualización de las reglas de operación en 2026, la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco se convirtió en el requisito indispensable para recibir los viajes gratuitos o con descuento otorgados por Yo Jalisco.

Actualmente, la tarifa general del transporte público en Guadalajara se mantiene en 11 pesos por viaje, tanto para quienes pagan en efectivo como para quienes utilizan tarjeta convencional.

La convocatoria está abierta para habitantes de cualquiera de los 20 municipios contemplados dentro de la cobertura del programa.

En el caso de los estudiantes, es necesario demostrar que se encuentran inscriptos en una institución educativa reconocida y acreditar una situación económica que justifique el apoyo.

Los menores de edad deberán presentar además dos copias de su acta de nacimiento.

Por su parte, las mujeres jefas de familia pueden participar siempre que tengan entre 18 y 59 años, sean responsables del sustento del hogar y perciban ingresos inferiores a 13 mil 439 pesos mensuales.

Las personas con discapacidad, sus cuidadores, los adultos mayores y los familiares de personas desaparecidas también pueden solicitar el beneficio, siempre que cumplan con los requisitos de residencia y acreditación establecidos por el programa.