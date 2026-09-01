Teotihuacán, Tulum y Cancún prohibirá el ingreso de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Los visitantes extranjeros que pretendan ingresar a México únicamente con un pasaporte vencido no cumplen los requisitos establecidos por las autoridades migratorias. La regla alcanza a las llegadas internacionales en los aeropuertos de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Tijuana.

No se trata de una disposición nueva ni exclusiva de esas terminales. Es una exigencia migratoria nacional que también se aplica en otros aeropuertos, puertos marítimos y puntos terrestres habilitados para el tránsito internacional.

El requisito para los visitantes extranjeros que llegan a México

El Instituto Nacional de Migración indica que los visitantes extranjeros deben presentar un pasaporte o documento de identidad y viaje vigente, válido conforme al derecho internacional.

La obligación también alcanza a los ciudadanos de países que no necesitan visa mexicana para realizar viajes turísticos. La exención de visa no elimina el requisito de contar con un documento de viaje vigente.

El control es realizado por los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). Las administraciones de los aeropuertos no deciden por cuenta propia quién puede ingresar al país.

Qué sucede cuando el pasaporte está vencido

La Ley de Migración obliga a las empresas de transporte internacional a verificar que sus pasajeros extranjeros tengan la documentación válida y vigente requerida para internarse en México.

Oficial | El Gobierno de Claudia Sheinbaum otorga el pasaporte mexicano negro y solo será exclusivo para este grupo ChatGPT

Por esta razón, una aerolínea puede negar el embarque en el lugar de origen cuando detecta que un visitante pretende viajar únicamente con un pasaporte vencido. Si la irregularidad se advierte al llegar, el INM puede realizar una segunda revisión y rechazar la internación regular por incumplimiento de los requisitos.

Una visa vigente, una reservación de hotel o un boleto de regreso no sustituyen por sí solos el pasaporte o documento de viaje vigente exigido a los visitantes ordinarios.

La situación puede ser diferente para extranjeros que presenten una tarjeta de residencia, una autorización migratoria o documentación correspondiente a casos humanitarios, refugio o fuerza mayor. La Ley de Migración contempla supuestos específicos que deben ser evaluados por la autoridad.

Qué documentos pueden solicitar al ingresar al país

Los requisitos dependen de la nacionalidad, el motivo del viaje y la situación migratoria de cada persona. En el filtro de revisión pueden solicitarse: