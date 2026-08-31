Oficial y confirmado | Argentina y Brasil prohíben el ingreso al país y cerrarán las fronteras para todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte

Los requisitos migratorios de Argentina, Chile y Brasil exigen que ciertos viajeros presenten un documento de viaje vigente para ingresar a sus respectivas jurisdicciones. En el caso de las personas que no son nacionales de estados miembros del Mercosur y que requieren un pasaporte para sus desplazamientos, un documento vencido puede impedir el ingreso, dado que ya no satisface los requisitos establecidos por las autoridades migratorias.

Por otro lado, la situación es distinta para los ciudadanos del Mercosur y de países asociados, quienes pueden utilizar ciertos documentos de identidad para viajar en la región. Así, la situación varía en función de la nacionalidad del viajero, el país de destino y el documento que tenga autorizado para su ingreso.

Confirmado y Oficial| Argentina, Chile y Brasil impedirán el ingreso de las personas que no realicen el trámite de renovación del pasaporte ChatGPT.

Viajar sin pasaporte: quiénes pueden hacerlo y en qué casos

Los ciudadanos de los Estados Parte y asociados del Mercosur tienen la posibilidad de emplear ciertos documentos de identidad como medios de viaje, conforme a los convenios vigentes y las regulaciones específicas relativas a cada nacionalidad y destino. El Mercosur dispone que sus ciudadanos tienen la facultad de transitar dentro de la región presentando los documentos aprobados para tal efecto.

Argentina, por su parte, comunica que sus ciudadanos pueden desplazarse hacia Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y otros países del Mercosur y Estados Asociados con DNI o pasaporte, siempre que el documento esté vigente y en condiciones adecuadas.

Por ende, un ciudadano argentino que viaje a Brasil o Chile no se ve obligado a renovar el pasaporte si cumple con los requisitos necesarios para ingresar utilizando su DNI.

Requisitos y opciones para quienes no pertenecen al Mercosur

En Argentina, los extranjeros deben cumplir con los requisitos migratorios correspondientes a su nacionalidad y categoría de ingreso. Cuando el pasaporte es el documento exigido para el viaje, debe encontrarse vigente.

Chile también establece requisitos específicos para el ingreso de extranjeros y exige la presentación de la documentación de viaje correspondiente. El Servicio Nacional de Migraciones contempla excepciones y reglas especiales para determinadas nacionalidades de la región que pueden utilizar documentos de identidad.

Para quienes no son ciudadanos de países del Mercosur, los requisitos pueden ser diferentes. La documentación necesaria depende de la nacionalidad, el destino, el tipo de viaje y, cuando corresponda, la necesidad de una visa.

Brasil, por su parte, también contempla el uso de documentos de identidad en el marco de los acuerdos regionales y exige un pasaporte válido cuando ese sea el documento correspondiente para el viajero.

¿Pueden negarme la entrada por un pasaporte vencido?

La consecuencia deriva de los requisitos migratorios que ya existen y de la obligación de contar con la documentación correspondiente para cruzar una frontera.

Sí, cuando el pasaporte es el documento que el viajero necesita presentar para ingresar al país. Un pasaporte vencido no acredita que la persona cuente con un documento de viaje vigente y puede provocar que las autoridades migratorias no autoricen la entrada.

En cambio, si una persona tiene derecho a ingresar con otro documento habilitado, como ocurre con determinados ciudadanos del Mercosur que pueden viajar con DNI, el vencimiento de un pasaporte no implica por sí solo que se le vaya a impedir el ingreso.

Es fundamental considerar lo siguiente antes de emprender un viaje:

Verificar qué documento acepta el país de destino según la nacionalidad del viajero.

según la nacionalidad del viajero. Comprobar que el pasaporte o DNI esté vigente y en buen estado.

y en buen estado. Revisar si existe un requisito de vigencia mínima del pasaporte para el destino y el tipo de viaje.

para el destino y el tipo de viaje. Confirmar si se necesita visa u otra autorización de ingreso.

Consultar la información oficial de Migraciones, Cancillería o del consulado correspondiente antes de iniciar el viaje.

Antes de proceder a viajar, es relevante asegurarse de que toda la documentación requerida esté en orden y cumpla con las normativas especificadas por el país al que se desea arribar.

Es imperativo que una persona que requiera pasaporte para el ingreso a su destino y que se encuentre con el documento caducado, realice la renovación pertinente antes de su viaje. Además, resulta recomendable verificar con antelación si el país de destino solicita que el pasaporte tenga varios meses de validez, dado que algunos lugares imponen requisitos adicionales.

En el caso de los viajeros que se desplazan dentro del Mercosur, la situación puede variar, ya que ciertos ciudadanos tienen la opción de utilizar DNI u otros documentos de identidad válidos como documentos de viaje. En tales circunstancias, es responsabilidad del viajero confirmar que el documento alternativo sea aceptado conforme a su nacionalidad y el destino previsto.