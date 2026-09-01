Se aproxima un diluvio histórico de septiembre este martes 1: tormentas con granizo, lluvias y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua anticipan un martes 1 de septiembre con lluvias fuertes a muy fuertes en 26 entidades de México.

Las lluvias y el viento serán protagonistas de la jornada, con varios estados bajo condiciones que requieren especial atención.

El pronóstico señala la presencia de distintos sistemas meteorológicos que favorecerán las precipitaciones durante la jornada.

Las lluvias podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo, mientras que en algunas regiones también se esperan fuertes rachas de viento. El SMN advierte que estas condiciones pueden generar encharcamientos, inundaciones y aumento de los niveles de ríos y arroyos.

Los estados que tendrán las lluvias más intensas

El pronóstico contempla lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Los estados que tendrán las lluvias más intensas. SMN

También se esperan lluvias de 25 a 50 milímetros en Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Querétaro, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán. En Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo habrá chubascos de 5 a 25 milímetros.

Viento, temperaturas extremas y pronóstico para CDMX

Las rachas de viento más fuertes, de hasta 70 km/h, están previstas en Chihuahua. También se esperan rachas de entre 40 y 60 km/h en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Campeche.

En cuanto a las temperaturas, el norte del país podría alcanzar 40 a 45 °C en sectores de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, entre otras regiones.

Para la Ciudad de México, el SMN pronostica una temperatura máxima de 23 a 25 °C y mínimas de 11 a 13 °C. Durante la tarde podrían presentarse chubascos de 5 a 25 milímetros, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El Estado de México tendrá condiciones más intensas, con lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros, principalmente en el norte y oeste de la entidad.

Además, el SMN mantiene bajo vigilancia al ciclón tropical Marie, mientras el monzón mexicano y las ondas tropicales 34 y 35 también forman parte del escenario meteorológico previsto para este 1 de septiembre.