La normativa laboral federal (LFT) establece qué días en México son considerados festivos no laborables y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) es la encargada de regular que cada trabajador del país pueda gozar de estos días de descanso obligatorio.

Sin embargo, existen otras festividades dentro del calendario que no se consideran feriados, pero que también son importantes de recordar por lo que representan en la historia, como

el

Día del Abuelo

no festivo

Día Mundial de los Océanos (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el Día del Abuelo?

El 28 de agosto se celebra en México el Día del Abuelo, una ocasión especial para honrar y reconocer la importancia de los abuelos en la familia y la sociedad. Esta festividad resalta la sabiduría y el amor que ofrecen, siendo una oportunidad para expresar gratitud a quienes desempeñan un papel significativo en la vida de sus nietos y en la comunidad en general.

La celebración tiene sus raíces en la tradición cultural del país, eligiendo el 28 de agosto en honor a San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Esta fecha invita a reflexionar sobre la contribución de los abuelos en la transmisión de valores, tradiciones y conocimientos y su lugar especial dentro del núcleo familiar.

Los abuelos, además de ofrecer amor y apoyo emocional, son activos en la comunidad, aportando su tiempo y experiencia en diversas actividades. El Día del Abuelo se celebra a través de reuniones familiares, eventos en escuelas y actividades organizadas por instituciones, buscando promover el respeto y la admiración hacia ellos, así como reconocer los desafíos que enfrentan en su vida diaria.

Día de Reyes (foto: Pixabay).

¿Cómo celebrar el Día del Abuelo?

Para celebrar el Día del Abuelo, reúne a la familia para una comida sencilla y prepara su plato favorito. Dedica tiempo a escucharlos y agradecer su cariño y sabiduría.

Crea un detalle conmemorativo: un álbum de fotos, un video de recuerdos o cartas hechas a mano. Incluye anécdotas y momentos que los hagan sonreír.

Si no puedes verlos, llámalos por videollamada o envíales un mensaje especial. Si ya no están, enciende una vela o realiza una acción solidaria en su honor.

Para finalizar, cabe señalar que detrás de cada día festivo hay una historia, una lucha o un logro que ha moldeado la identidad de una nación e invitan a la reflexión y a la unión. Por ello, es necesario conmemorar estas fechas, como

el

Día del Abuelo