Conducir o manejar un auto no se debe tomar a la ligera, estar al frente del volante conlleva una gran responsabilidad ya la vida de muchas personas, dentro y fuera del vehículo depende de las maniobras y manejo de la persona que conduce, con lo cual, los gobiernos son muy estrictos y tajantes con las normas de tránsito y si un conductor o conducta infringe esta norma clave, las consecuencias son severas.

En ese sentido, las personas que sean sorprendidas conduciendo bajo los efectos del alcohol o de sustancias prohibidas pueden enfrentar severas sanciones, que incluyen la suspensión o cancelación de su licencia de conducir, además de multas económicas y otras medidas que varían dependiendo del estado del país.

Confirmado en la ley. Magnific

En la Ciudad de México, el Reglamento de Tránsito prohíbe conducir con una concentración de alcohol superior a 0.8 gramos por litro de sangre o 0.4 miligramos por litro de aire espirado, mientras que para conductores de transporte público, escolar, de carga, emergencia o materiales peligrosos la tolerancia es cero.

Estas son las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol en CDMX

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que cuando un conductor rebasa el límite permitido de alcohol o se encuentra en estado de ebriedad, será remitido ante el Juez Cívico y sancionado con arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas, además de recibir seis puntos de penalización en su licencia de conducir. Asimismo, el vehículo será enviado al depósito vehicular (corralón) hasta que se cumplan los requisitos para su liberación.

La normativa también señala que los agentes pueden detener vehículos en los puntos del programa Conduce sin Alcohol (Alcoholímetro) para practicar pruebas de detección cuando existan indicios de consumo de bebidas alcohólicas. Si el resultado confirma que el conductor supera los límites legales, se aplicarán las sanciones previstas por el reglamento.

¿La licencia se cancela en todo México? Depende de cada estado

Las sanciones relacionadas con la licencia de conducir dependen de la legislación de cada entidad federativa. En términos generales, los estados pueden contemplar:

Suspensión temporal de la licencia por un periodo determinado.

Cancelación o revocación de la licencia en casos de reincidencia o cuando el conductor provoque hechos de tránsito graves.

Retención de la licencia mientras se resuelve el procedimiento administrativo.

Cursos obligatorios de educación vial antes de recuperar el permiso para conducir.

Por ello, una persona sancionada en la Ciudad de México no necesariamente enfrentará las mismas consecuencias que otra en Jalisco, Nuevo León, Estado de México o cualquier otra entidad, ya que cada una cuenta con su propio reglamento y Ley de Movilidad.

En la CDMX, la principal sanción por alcoholímetro es el arresto de 20 a 36 horas, no una multa en UMA. El Cronista | Chat GPT

Multas, costos y otras consecuencias para los conductores

En la Ciudad de México, la sanción principal por conducir en estado de ebriedad es el arresto administrativo y la penalización de la licencia, más que una multa específica prevista en el artículo 50 del Reglamento. A ello se suman los gastos derivados del arrastre de la grúa, la estancia en el depósito vehicular y los derechos necesarios para recuperar el automóvil.

En otros estados del país sí existen multas económicas que pueden ir desde varios miles hasta decenas de miles de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción, el nivel de alcohol detectado y si existe reincidencia o un accidente con personas lesionadas.

En esos casos, además de las multas, las autoridades locales pueden ordenar la suspensión o cancelación de la licencia conforme a la legislación vigente en cada entidad.