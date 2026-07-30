TransUnion y su plataforma de Big Data

Hay una frase de Chris Cartwright en su más reciente conferencia con analistas financieros revela la misión que trae entre manos uno de los jugadores que se está quedando con el control del historial crediticio de millones de mexicanos: El mercado mexicano, dijo, “opera todavía con un nivel bastante básico de datos y analítica crediticia”.

Esta opinión del CEO de TransUnion revela el camino que la empresa va a tomar de cara a su reciente adquisición de Buró de Crédito y de frente a la también muy fresca adquisión de Círculo de Crédito por la también gringa Equifax.

En términos hípicos, se viene una carrera parejera para hacerse de los datos de millones de buscadores de crédito en México servidos en charola a los clientes actuales y futuros, todos dentro de la industria de prestadores de crédito en el país.

Para TransUnion en específico, hay un enorme activo que están explotando: casi 600 millones de líneas de crédito, con datos positivos que, por regulación mexicana, no se comparten con la competencia. Es una ventaja estructural que Círculo de Crédito no tiene aunque Equifax le inyecte todo su músculo tecnológico detrás.

Por otro lado, según la empresa, TransUnion va a traer a México, en el próximo año, dos piezas que ya probó en otros mercados: TruIQ (su suite de analítica que ya opera en EE.UU., Canadá, Reino Unido e India) y TruValidate, su herramienta antifraude.

En lo inmediato, durante la integración con Buró de Crédito, lo primero que va a detonar TransUnion es la migración a OneTru, la plataforma tecnológica global de la compañía. Hoy, el 60% de la actividad batch de crédito en Estados Unidos y el 30% de los clientes online ya corren sobre OneTru, y la meta es terminar la migración estadounidense a fin de año. México entra a la fila detrás de Canadá, Reino Unido e India. Cuando eso pase, TransUnion va a tener el 95% de su negocio global corriendo sobre la misma infraestructura, con lo cual habrá un salto cuántico pues podrán empujar un producto nuevo a un mercado como el mexicano sin construir nada desde cero.

Y aquí está el verdadero campo de batalla de los próximos trimestres con Equifax: las fintechs.

Ninguna empresa lo ha dicho directamente, pero sí lo dejan clarísimo sobre su negocio en Estados Unidos, donde el crédito alternativo y los datos no tradicionales (su línea FactorTrust) crecen a tasas de doble dígito bajo. Esa misma jugada buscan replicar en México, donde el crédito formal apenas está penetrando y las fintechs locales son, literalmente, el segmento con más espacio para crecer sin pelear por el cliente bancario tradicional que ya tiene historial.

SIG come del consumo en México

SIG Group reportó resultados mixtos en el primer semestre de 2026: ingresos de 1,560 millones de euros, con crecimiento de 0.8% a tipo de cambio constante y un margen EBIT ajustado que subió a 15.6%. El flujo de caja libre mejoró más de 100 millones de euros interanual, hasta 32 millones. La empresa confirmó su guía completa para el año pese a la volatilidad generada por el conflicto en Medio Oriente en fletes y materias primas.

El dato más relevante para México se dio al término de la llamada con analistas cuando la CFO Ann-Kristin Erkens habló sobre el efecto de las nuevas tarifas de Donald Trump y si México gana atractivo frente a Suiza como sede de manufactura gracias al T-MEC.

Erkens confirmó que los productos fabricados en México “viajan hacia Estados Unidos libres de arancel bajo el T-MEC”, un beneficio que SIG ya aprovecha en su planta de cartón en Querétaro, donde continúan las inversiones con una expansión que concluirá a fines de 2027. La compañía calificó a México como “una ubicación competitiva” para sus operaciones.

La región fue la de mejor desempeño del trimestre, con crecimiento de casi 10%, impulsado por ganancias de participación de mercado en México y buen momentum en lácteos. El CEO Mikko Keto destacó a México como motivo de orgullo particular dentro del grupo.

Aunque SIG no detalló clientes en la llamada, la compañía provee envases de cartón aséptico a jugadores clave del consumo masivo mexicano como Lala, Alpura, Santa Clara, Nestlé, La Costeña, Grupo Jumex y Cooperativa Pascual Boing, según comunicados previos de la empresa.

Esto conecta directamente con el mercado de bebidas y lácteos del país, uno de los más grandes de la región para este tipo de empaque: SIG ha estimado que el mercado mexicano de envasado aséptico supera los 4.5 millones de litros anuales, más que el volumen conjunto de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y el Caribe.

—

Polaris aprovecha mercado mexicano en manufactura y venta

Polaris reportó ingresos trimestrales 9% arriba en el trimestre (que se van a 17% excluyendo Indian Motorcycle, negocio que la empresa separó). El resultado incluyó u$s 74 millones de dólares en reembolsos arancelarios vinculados a reclamos bajo el IEEPA, la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia, que la administración Trump usó para justificar buena parte de los aranceles impuestos desde 2025.

Esos reembolsos existen porque en febrero de 2026 la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que ciertos aranceles impuestos bajo el IEEPA eran ilegales, lo que obligó al gobierno a devolver los montos cobrados a las empresas importadoras (cerca de 330,000 compañías, según cifras de CBP).

Polaris separó sus resultados “reportados” (que incluyen el reembolso ya recibido) de los “operacionales” (que lo excluyen) precisamente porque parte de ese dinero depende de que sus proveedores completen sus propios trámites y se lo transfieran, y la compañía estima que aún restan unos u$s 40 millones de dólares por cobrar.

México aparece con un rol doble para Polaris. Por un lado, es sede de manufactura clave: la planta de Monterrey, junto con Huntsville en Estados Unidos, impulsa los márgenes conforme sube el volumen de producción.

Polaris usa acero estadounidense en los vehículos fabricados tanto en EE.UU. como en México bajo contratos ya establecidos, lo que la protege parcialmente de la presión sobre el precio del acero que enfrentan competidores que ahora buscan abastecerse localmente.

Además, la estrategia de reducir el costo de materiales provenientes de China (de 18% en 2024 a menos de 5% para fines de 2027) está redirigiendo parte de esa cadena de suministro hacia Estados Unidos y México, lo que ayuda a la empresa a cumplir con los requisitos de contenido regional del T-MEC, un acuerdo que la compañía monitorea de cerca ante la posibilidad de que Washington exija umbrales más altos.

Por otro lado, México también es mercado de consumo: el CEO Mike Speetzen mencionó al país como una de las plazas internacionales con mejor desempeño, con alta demanda de las líneas RANGER y Pro R, dentro de un crecimiento internacional de 28% en el trimestre.