México negará el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con su pasaporte

La reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue aprobada en el Senado de la República con 86 votos a favor de forma unánime, respaldada previamente por la Cámara de Diputados y enviada directamente al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Gobierno de México confirmó una medida que está generando una ola de reacciones en todo el país: estar inscrito en el nuevo Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias es suficiente para que las autoridades te impidan salir del territorio nacional, sin importar que tu pasaporte esté vigente, sin sellos irregulares y completamente en orden.

Una deuda con tus hijos ahora tiene el poder de dejarte varado en México de manera indefinida y la ley ya está en marcha para hacerlo realidad.

Millones de mexicanos creyeron durante años que tener un pasaporte en regla era todo lo que necesitaban para cruzar cualquier frontera y viajar libremente. Esa certeza acaba de romperse de forma oficial y definitiva.

¡Atención! Descubre cómo renovar tu pasaporte mexicano más barato y con vigencia extendida en 2025. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El nuevo registro que lo cambia todo: así opera la base de datos que puede bloquear tu pasaporte

El registro será operado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que tendrá 300 días hábiles a partir de la entrada en vigor del decreto para implementarlo de forma completa y funcional en todo el territorio nacional.

En el corazón de esta medida está el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, un organismo completamente nuevo que funcionará como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. Su propósito es tan claro como contundente: identificar en tiempo real a todos los deudores y acreedores de obligaciones alimentarias que hayan sido establecidas mediante resolución judicial firme y poner esa información a disposición de todas las autoridades del país que la necesiten para validar trámites.

La base de datos se nutrirá directamente con la información que proporcione el Poder Judicial de la Federación, lo que garantiza que los registros provengan de sentencias y resoluciones judiciales reales, no de denuncias sin sustento.

El pasaporte mexicano es tu única protección legal en el extranjero: nunca permitas que un empleador se quede con él. Fuente: Shutterstock.

Lo que podrías perder si no pagas: pasaporte, licencia de conducir, cargos públicos y más

Se debe considerar la gravedad de la situación que han planteado las autoridades al manifestar que esta medida generará consecuencias tangibles. Entre las más relevantes se incluyen:

Es imperativo mencionar que no podrás tramitar ni renovar el pasaporte , lo que obstaculiza cualquier posibilidad de viajar al extranjero.

Asimismo, se verá restringida la obtención o renovación de la licencia de conducir, lo que impactará directamente en tu movilidad diaria, especialmente si depende del uso del automóvil para cumplir con responsabilidades laborales.

Quedarás inhabilitado para presentarte como candidato a ocupar cargos de elección popular, limitando tus aspiraciones en el ámbito político.

No tendrás acceso a ocupar posiciones dentro del Poder Judicial: está prohibido ser juez o magistrado, tanto a nivel local como en el ámbito federal.

Tus operaciones patrimoniales serán perjudicadas, ya que los trámites ante notarios públicos (como la compraventa de bienes inmuebles o la transmisión de derechos reales) requerirán un certificado que valide tu situación.

En el momento de contraer matrimonio, el juez del Registro Civil estará obligado a informar a ambos contrayentes si alguno de ellos figura como deudor alimentario, así como a proporcionar los detalles pertinentes del caso.

El dato que evidencia la urgencia: 7 de cada 10 progenitores divorciados incumplen la manutención de sus hijos

El Estado de México, en su afán de garantizar los derechos de los menores, ha tomado decisiones que garantizan el cumplimiento de la manutención, implementando medidas que pueden impedir que un deudor alimentario salga del país mientras sus hijos esperan lo que verdaderamente les corresponde.

Para aquellos que se cuestionan la razón detrás de la instauración de una medida tan rigurosa, la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es esclarecedora: en el país, 7 de cada 10 padres divorciados no cumplen con el pago de la pensión alimenticia de sus hijos.

Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Convención sobre los Derechos del Niño son contundentes en este aspecto: la manutención no es un privilegio, sino un derecho.