Oficial y confirmado | Colombia, Chile y Perú prohíben la salida e ingreso del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte (Representación creada con IA)

Ya es oficial | Podrán retener los pasaportes de todas las personas que estén en esta lista de infractores

Viajar al exterior implica cumplir una serie de requisitos migratorios que, si no se respetan, pueden generar inconvenientes desde el momento del embarque. Uno de los aspectos más importantes es contar con la documentación en regla, ya que las autoridades y las aerolíneas verifican su vigencia antes de autorizar cualquier desplazamiento internacional.

En ese contexto, Chile, Colombia y Perú continúan exigiendo que los viajeros presenten un pasaporte vigente, o el documento habilitado según corresponda, para ingresar o salir de sus territorios. No cumplir con esta condición puede derivar en la negativa de embarque, demoras o incluso el rechazo del ingreso al país de destino.

Chile exige pasaporte vigente para la mayoría de los viajeros internacionales

Las autoridades chilenas mantienen la obligación de que los ciudadanos extranjeros provenientes de países fuera del Mercosur presenten un pasaporte vigente o un documento de viaje válido para entrar o salir del país.

Asimismo, la Policía de Investigaciones (PDI) y las compañías aéreas pueden impedir el embarque si detectan que el documento perdió vigencia antes del control migratorio.

En el caso de los ciudadanos chilenos, también deben viajar con documentación vigente. No obstante, existen excepciones para determinados destinos de Sudamérica, donde es posible ingresar únicamente con la cédula de identidad.

Qué exige Colombia para viajar al exterior

En Colombia, Migración Colombia establece que quienes realicen viajes internacionales deben portar un pasaporte válido y vigente o el documento autorizado mediante acuerdos internacionales.

Además, los ciudadanos colombianos deben identificarse como nacionales tanto al ingresar como al salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, las autoridades migratorias o las aerolíneas pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

Oficial y confirmado | Colombia, Chile y Perú prohíben la salida e ingreso del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte

Como excepción, Colombia mantiene un tratamiento especial para algunos ciudadanos venezolanos, permitiendo en determinados casos el ingreso con pasaportes vencidos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la autoridad migratoria.

Perú también mantiene controles sobre la vigencia del pasaporte

Perú exige que los extranjeros presenten un pasaporte o documento de identidad vigente durante el control migratorio.

En el caso de los residentes extranjeros, el requisito también incluye contar con un pasaporte válido al momento de abandonar el país.

Si bien algunos ciudadanos peruanos pueden desplazarse a países vecinos utilizando únicamente el documento nacional de identidad gracias a acuerdos regionales, para numerosos destinos internacionales continúa siendo obligatorio presentar un pasaporte vigente.

Cuando el documento está vencido, las autoridades migratorias o las aerolíneas pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso, dependiendo de la normativa aplicable y del país de destino.

Qué documentación revisan las autoridades antes de autorizar un viaje internacional

Antes de permitir el ingreso o la salida de un pasajero, los organismos migratorios y las compañías aéreas suelen comprobar que toda la documentación cumpla con los requisitos exigidos.

Entre los principales controles se encuentran: